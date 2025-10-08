Změna ve složení Sněmovny: Nově zvolená poslankyně odstoupila

Nově zvolená poslankyně Pirátů Šárka Kučerová se rozhodla vzdát svého poslaneckého mandátu. Důvody pro tento těžký krok jsou ryze osobní a rodinné. Na svém facebookovém profilu vysvětlila, že po mimořádně náročných letech, kdy se její rodina vyrovnávala s těžkou nemocí a následnou ztrátou manžela, se nyní musí plně věnovat svému synovi.
Kučerová poděkovala voličům za důvěru a každý hlas, ale zdůraznila, že služba veřejnosti vyžaduje stoprocentní nasazení, které teď nemůže garantovat. „Nechci slibovat něco, co teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině,“ uvedla.
Vyjádřila se k tragické události v rodině, kdy její manžel v roce 2019 utrpěl těžkou mozkovou mrtvici. Po letech náročného boje o návrat k normálnímu životu manžela podruhé bohužel nezachránila. „Zůstali jsme se synem sami – on přišel o tátu, já o partnera a oporu,“ popsala situaci. Nyní je pro ni prioritou být se synem a dopřát mu normální dětství místo neustálého řešení krizových situací. „Teď musím být se synem a dát těch sto procent jemu,“ dodala.
Přestože opouští Parlament, Kučerová nekončí s politikou ani s tématy, která ji do ní přivedla. Do politiky ji přivedla snaha chránit životní prostředí a řešit závažné kauzy, jako jsou znečištění řeky Bečvy a benzen. Těmto problémům se chce i nadále věnovat jako odbornice a chemička v Olomouckém kraji, a to dobrovolnicky a vytrvale.
Svou plnou důvěru vložila do svého stranického kolegy Martina Šmídy (s přezdívkou „Punkie“), který ji v Poslanecké sněmovně nahradí. Uvedla, že s ním tvořila „skvělý tým“ a jejich spolupráce bude pokračovat. „Punkie je moje morální podpora a já budu dál jeho odborná,“ prohlásila. Martin Šmída má její naprostou důvěru v řešení témat, se kterými sama do kandidatury šla.
Poslanecký mandát po rezignaci Šárky Kučerové tak obsadí další kandidát Pirátů z Olomouckého kraje v pořadí. Šmída je známý svou aktivitou ve straně a odborností v oblasti, které se Kučerová věnovala. Jeho nástup tak zajistí kontinuitu v prosazování ekologických a regionálních témat v Parlamentu. Kučerová své rozhodnutí uzavřela s tím, že je „fér ustoupit, když cítíte, že služba se dá dělat lépe jinak.“
