Zvrat na sjezdu ODS: Červíček se vzdal kandidatury na prvního místopředsedu

Jednání o novém vedení ODS na pražském kongresu přineslo zvrat, o kterém se na sjezdu v zákulisí podle informací serveru EuroZprávy.cz spekulovalo celý den. O post statutárního místopředsedy se měla původně utkat dvojice silných kandidátů – senátor Martin Červíček a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Červíček se však na závěr svého nominačního projevu rozhodl z boje odstoupit a vyzval delegáty, aby podpořili jeho soupeře Portlíka.
Ještě před tímto krokem Červíček předestřel svou vizi, jak by se měla strana proměnit, aby byla v budoucnu úspěšná. Podle něj je nezbytné, aby se občanští demokraté vrátili k roli skutečného lídra a znovu v sobě našli chuť vítězit. Apeloval na návrat k tradičním hodnotám ODS, důraz na odbornost a kompetenci, které by měly nahradit pouhé udržování moci.
Bývalý hejtman se ve svém vystoupení zastal také regionů a samospráv. Vládě vytkl, že dostatečně neřeší každodenní problémy, se kterými se starostové potýkají, a vyzval k větší angažovanosti politiků v terénu. Zároveň vyzvedl téma kumulace funkcí uvnitř strany s tím, že není nutné, aby stejní lidé dělali úplně všechno. Cestu k úspěchu vidí v silných osobnostech bez ohledu na jejich věk.
V programové rovině Červíček zdůraznil, že „vlajkovou lodí“ strany musí být ekonomická kompetence, bezpečnost státu a prozápadní směřování. ODS by podle něj měla usilovat o levný a štíhlý stát, který zajistí konkurenceschopnost země. Naznačil také, že by se strana měla bavit o samostatné politické cestě místo spoléhání se na koalice, protože jen silná ODS může být rovnocenným partnerem pro spolupráci.
Velmi sebereflexivní byl senátor v otázce minulých přešlapů. Prohlásil, že strana musí umět přiznat chyby a omluvit se za ně, namísto slibování nesplnitelného. Varoval rovněž před tím, aby se identita ODS smrskla pouze na vymezování se vůči politickým soupeřům. Podle něj už není možné být jen „stranou antibabiš“, ale je nutné nabízet vlastní, pozitivní a sebevědomou vizi pro budoucnost České republiky.
“Jsem přesvědčen, že se prvním místopředsedou má stát kandidát na primátora hlavního města Prahy Tomáš Portlík,” uzavřel Červíček svou kandidátskou řeč, po které se vzdal kandidatury.
Aktualizováno před 30 minutami
