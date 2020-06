Češi spoří na stáří. Ve 3. důchodovém pilíři letos přibylo 8600 lidí

V účastnických fondech doplňkového penzijního spoření mezikvartálně přibylo 48.900 účastníků, celkem si jich spořilo na konci března přes 1,188 milionu. Objem spravovaných příspěvků dosáhl 60,32 miliardy Kč.

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, bylo na konci prvního čtvrtletí 3,261.800 účastníků, zhruba o 40.300 méně než na konci roku 2019. Celkový objem peněz v těchto fondech činil 430,4 miliardy Kč.

"Nástup krize spojené s pandemií koronaviru důvěru v penzijní spoření nepodlomil, nových smluv přibývalo stejným tempem jako v loňském roce," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Špatná situace na světových finančních trzích se ale podle něj stejně jako u ostatních investičních produktů promítla do zhodnocení účastnických fondů. Dynamické fondy v prvním kvartále průměrně ztratily okolo 18 procent, vyvážené zhruba sedm procent. "Dobrou zprávou je, že do konce května se již podařilo dynamickým fondům v průměru polovinu ztráty odmazat. U vyvážených fondů jsou to dokonce tři čtvrtiny," dodal.

Po šokovém propadu z poloviny března se trhy postupně začínají vracet do normálu. Pokud nepřijde další koronavirová vlna, lze podle Poklopa předpokládat, že se ještě letos podaří většinu březnového propadu vymazat. Obdobnou zkušeností prošel sektor penzijního spoření v loňském roce, kdy se povedlo hned v prvním kvartále roku 2019 vyrovnat ztráty související s propadem trhů ve druhé polovině roku 2018.

Penzijní společnosti zatím neregistrují zvýšený zájem o předčasné ukončování smluv (tzv. odbytné), ani výpadky v posílání měsíčních úložek. V souvislosti s tím Poklop účastníky ubezpečil, že za přerušení plateb jim nevzniká žádné penále, smlouva je dál aktivní, účastník pouze nemá nárok na státní příspěvek a může později kdykoli platby obnovit a opět nárok na státní příspěvek získat. "Penzijní spoření je dlouhodobý produkt, kde krátkodobé výkyvy nemají být důvodem k panice či naopak k přehnanému optimismu," uzavřel.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.