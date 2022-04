Českým firmám chybí 150 tisíc Ukrajinců, uprchlíci je nenahradí

Stát by měl zjednodušit přístup pracovníků do ČR z jiných zemí. ČTK to dnes řekl předseda představenstva AMSP Josef Jaroš.

Firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pracovníků, současná situace ho ještě prohlubuje, uvedl Jaroš. Podniky mohou běžence z Ukrajiny zaměstnat v gastronomii, službách, ale dlouhodobá poptávka byla po profesích, které častěji dělají muži - ve stavebnictví či strojírenství.

AMSP jedná s ministerstvy zahraničí, průmyslu a obchodu a dalšími zaměstnavatelskými svazy o zjednodušení přístupu lidí z dalších států jako Kazachstán nebo Filipíny na český pracovní trh. Jaroš věří, že současná situace, kterou si nikdo nepřál, by konečně mohla pomoci dostat se od diskuse k činům. "Rozumím tomu, že ministerstvo vnitra je opatrné s přílivem zahraničních pracovníků, ale teď je možnost to významně posunout. Všechny podnikatelské svazy rozhodně souhlasí a už v současném kontextu to chápou i ostatní resorty," řekl.

Podniky jsou ve složité situaci, pod vlivem nedostatku pracovníků je podle Jaroše možné, že některé zakázky budou trvat déle, v extrémních případech budou muset firmy další objednávky odmítat. Současné dění má výrazné negativní dopady na ekonomiku, může se i stát, že se podnikatelské aktivity budou omezovat, uvedl Jaroš. Nemusí se tolik stavět, potřeba zaměstnanců nebude tedy tak velká, ale nyní je podle Jaroše těžké cokoliv předvídat.

Kromě nedostatku lidí se firmy potýkají s výpadkem dodávek materiálů z Ukrajiny a dramatickým nárůstem cen vstupních nákladů, které stoupají o 60 i 90 procent. Podnikatelé takový vzestup nemohou promítat do cen. "Pokud se to nevyřeší v krátkodobém horizontu, maximálně do tří měsíců, firmy zastaví výrobu a pak ty konce mohou být všelijaké," řekl Jaroš. Doplnil, že v této souvislosti se nabízí, zda by stát nemohl poskytnout nějakou formu například daňových úlev či snadnou formu přístupu k úvěrům. "Rozhodně se k tomu ale nestavím tak, že všechno vyřeší stát. To nejde," uvedl.

Do ČR přišlo od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu započatého 24. února přes 300.000 lidí z Ukrajiny. Cizinecké policii se jich k úterku nahlásilo zhruba 153.000. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předpokládá, že by jich mohlo přijít 500.000 až 600.000. AMSP předpokládá, že po ukončení konfliktu bych jich v tuzemsku mohla zůstat přibližně třetina.