Rakousko v recesi. Ekonomika letos klesne o 7,2 procenta, oznámila centrální banka

Rakousko nechalo zavřít obchody, restaurace a školy v polovině března, přičemž mezitím už je všechny díky nízkému počtu nakažených covidem-19 znovu otevřelo. Vídeňská vláda se zavázala, že na podporu ekonomiky zasažené protikoronavirovými opatřeními poskytne až 38 miliard eur (asi bilion Kč), což je zhruba desetina ročního HDP země. V jednání je i další záchranný soubor.

"Recese způsobená covidem-19 je největší výzvou hospodářské politiky druhé republiky, od konce (druhé světové) války," uvedla centrální banka.

Letošní státní rozpočet podle jejího odhadu vykáže oproti loňskému mírnému přebytku schodek 8,9 procenta HDP. V příštím roce by to mělo být 3,9 procenta a do tříprocentního limitu stanoveného Evropskou centrální bankou (ECB) by se Rakousko mělo znovu vejít v roce 2022.

Ceny podle odhadu centrální banky letos a příští rok vzrostou jen o 0,8 procenta. To je výrazně méně, než by si představovala ECB, která se snaží, aby se inflace v eurozóně pohybovala těsně pod dvěma procenty. Masivní pokles (minus 5,8 procenta) ale nastane v soukromé spotřebě, o 11,6 procenta se pak sníží export. Reálné příjmy domácností by měly letos i v příštím roce klesnout o 0,4 procenta, uvedla centrální banka.