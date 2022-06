Úplné přerušení dodávek zemního plynu z Ruska by uvrhlo německou ekonomiku do recese

— Autor: ČTK

Úplné přerušení dodávek zemního plynu z Ruska by ve druhém pololetí mohlo snížit výkon německé ekonomiky o 12,7 procenta. Vyplývá to ze studie, kterou pro bavorskou hospodářskou asociaci vbw vypracoval institut Prognos. Podle hlavního ekonoma institutu Prognos Michaela Böhmera by tak německá ekonomika "sklouzla do hluboké recese", píše agentura DPA.