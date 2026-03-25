Evropě hrozí v dubnu vážný nedostatek pohonných hmot a energií, varuje šéf Shell

Libor Novák

25. března 2026 16:07

Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Evropa by se mohla již během příštího měsíce potýkat s vážným nedostatkem pohonných hmot a energií. Varoval před tím šéf ropného gigantu Shell Wael Sawan na energetické konferenci v texaském Houstonu. Podle něj je kritickým bodem opětovné otevření Hormuzského průlivu, který Írán v rámci současné krize fakticky zablokoval pro přepravu ropy a zemního plynu.

Situace, která trvá již čtvrtý týden, se nejdříve projevila v jižní Asii, kde už některé země musely přistoupit k přídělovému systému. Sawan upozornil, že tento tlak se postupně přesouvá přes jihovýchodní a severovýchodní Asii až k evropským břehům. Pokud se dodávky surové ropy z Perského zálivu neobnoví v řádu týdnů, pocítí Evropané reálný nedostatek fosilních paliv přímo u čerpacích stanic.

Nejvíce jsou zatím zasaženy dodávky leteckého paliva, jehož cena se od začátku konfliktu zdvojnásobila. Další na řadě je podle šéfa Shellu nafta a následně benzín, a to právě v době, kdy v USA i Evropě začíná hlavní letní motoristická sezóna. Shell nyní úzce spolupracuje s vládami na řešení této zásobovací krize, která otřásá světovými trhy.

Podobně pesimistický výhled sdílí i německá ministryně hospodářství Katherina Reiche. Ta na stejné konferenci uvedla, že k citelnému nedostatku energií v Německu může dojít koncem dubna nebo v květnu. Reiche zároveň kriticky poznamenala, že dřívější rozhodnutí Německa o odstoupení od jaderné energetiky byla velká chyba. Řešení nyní vidí především v navýšení dovozu zkapalněného plynu (LNG) pomocí tankerů ze zámoří.

Ekonomické dopady mohou být podle finančních expertů devastující. Larry Fink, šéf investiční společnosti BlackRock, varoval, že pokud cena ropy zůstane dlouhodobě nad 100 dolary nebo dokonce vyšplhá k hranici 150 dolarů za barel, svět nepochybně upadne do hluboké a prudké recese. Vysoké ceny energií mají totiž zásadní vliv na celkovou kondici globálního hospodářství.

Fink nastínil dva možné scénáře budoucího vývoje. První počítá s úplným vyřešením konfliktu, což by umožnilo návrat cen ropy k předkrizovým 70 dolarům za barel. Druhý, mnohem černější scénář, předpokládá přetrvávající íránskou hrozbu a rekordně vysoké ceny ropy po několik let, což by mělo pro světovou ekonomiku nedozírné následky.

Aktuálně se ceny ropy sice mírně snížily z pondělních maxim 114 dolarů na přibližně 100 dolarů za barel, trhy však reagují velmi citlivě na každou zprávu. Mírný pokles vyvolaly informace o údajném patnáctibodovém mírovém plánu, který Bílý dům zaslal íránským představitelům. Bez reálného uvolnění námořních cest v Hormuzském průlivu však zůstává nervozita extrémní.

Zda se podaří odvrátit energetický kolaps v dubnu, závisí nyní především na diplomatickém úspěchu těchto vyjednávání. Evropské země se mezitím horečně snaží zajistit alternativní zdroje, aby minimalizovaly dopady na průmysl i běžné občany před nadcházejícím kritickým obdobím.

Evropa kvůli růstu cen ropy plánuje historický krok

Evropa může být nucena letos v zimě zavést příděly energie, varuje šéf Shellu

Evropa může být nucena letos v zimě zavést příděly energie. Na konferenci věnované energetice to dnes v Oxfordu řekl generální ředitel britsko-nizozemské ropné a plynárenské společnost Shell Ben van Beurden. Pokud bude Rusko nadále omezovat dodávky plynu do Evropy, očekává "výrazně" vyšší ceny energie. Informoval o list Financial Times.

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Současné narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchodní systém mnohem hlubší následky než jen dočasné zpoždění dodávek. Odborníci varují, že nestabilita v této klíčové oblasti urychluje rozpad zavedených pořádků a nahrává vzestupu jednostranné obchodní politiky. Namísto spolupráce se tak svět může dočkat fragmentace trhů, která zkomplikuje podnikání napříč kontinenty.

Poslanecká sněmovna

„Oškubali jste důchodce. Lhář, srab, chudák, nemáte koule..." Opozice ve Sněmovně tvrdě šije do vládní koalice

Atmosféra v Poslanecké sněmovně ve středu pořádně zhoustla, když se projednávání změn v odvodech pro živnostníky zvrhlo v ostrou osobní přestřelku. Hlavními aktéry se stali předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a lidovecký poslanec Marian Jurečka. Bývalý ministr práce se do šéfa dolní komory opřel s nevídanou razancí a nešetřil výrazy jako „lhář“, „srab“ či „chudák“.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump vyjednává jen sám se sebou, vzkazuje Teherán k dohodě. Válka s Íránem je nezákonná, přisadilo si Španělsko

Situace na Blízkém východě nabývá v posledních hodinách bizarních rozměrů, kdy se prohlášení Washingtonu a Teheránu diametrálně rozcházejí. Zatímco americký prezident Donald Trump optimisticky hovoří o probíhajících mírových jednáních a blízké dohodě, íránské vojenské špičky se Spojeným státům vysmívají. Podle íránského armádního mluvčího Ebrahíma Zolfakarího to vypadá, že Bílý dům v rámci svých vnitřních konfliktů možná vyjednává jen sám se sebou.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Diplomaté jsou skeptičtí: Trumpův mírový plán je rok starý, pro Írán byl těžko přijatelný

Diplomatické kruhy vyjadřují značnou skepsi ohledně nového patnáctibodového mírového plánu, o kterém v posledních dnech hovoří americký prezident Donald Trump. Podle zjištění diplomatů obeznámených s průběhem vyjednávání se zdá, že nejde o převratnou novinku, ale spíše o oprášený a dnes již v mnoha ohledech zastaralý rámec, který Washington předložil Teheránu již v květnu 2025, píše The Guardian.

Írán

Likvidace jaderného programu výměnou za konec sankcí. Unikly první detaily íránského mírového plánu

Podle zpráv amerických a izraelských médií udělaly Spojené státy zásadní krok k ukončení konfliktu s Íránem. Washington měl Teheránu předat patnáctibodový mírový plán, přičemž jako prostředník v této diplomatické aktivitě figuruje Pákistán, který se již dříve nabídl jako hostitel mírových rozhovorů. Ačkoliv Bílý dům existenci dokumentu zatím oficiálně nepotvrdil, média jako The New York Times či izraelský Kanál 12 již začala zveřejňovat jeho klíčové body.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump: Válku s Íránem jsme vyhráli. Teherán zoufale touží po dohodě

Americký prezident Donald Trump vystoupil v Bílém domě při příležitosti jmenování nového ministra pro vnitřní bezpečnost a nečekaně se rozpovídal o aktuálním stavu konfliktu s Íránem. Podle jeho slov je válka v podstatě u konce a Spojené státy již jednají s těmi správnými lidmi. Íránští představitelé prý po dohodě touží tak zoufale, jak jen je to možné.

NASA zveřejnila unikátní snímky z misí Apollo

NASA představila první konkrétní plány na kolonizaci Měsíce

Nový šéf americké vesmírné agentury NASA Jared Isaacman představil v úterý ve Washingtonu zásadní změny v dosavadních plánech na dobývání vesmíru. Ambiciózní vize zahrnuje především upravenou strategii pro vybudování základny na Měsíci. Ačkoliv agentura o trvalejším osídlení lunárního povrchu uvažuje dlouho, poprvé byl nyní zveřejněn konkrétní časový harmonogram a jasný plán postupu.

Hrozí slovinský scénář? Zjistili jsme, jak to v Česku vypadá s pohonnými hmotami

Současný konflikt na Blízkém východě má vliv na ceny i dostupnost pohonných hmot po celém světě. Jedna z evropských zemí už dokonce reagovala na nastalou situaci tím, že omezila tankování. EuroZprávy.cz se obrátily na ministerstvo průmyslu a obchodu, aby zjistily, zda podobný scénář nehrozí i v Česku. 

