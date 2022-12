Itálii a další zadlužené země znepokojuje zvyšování úrokových sazeb v eurozóně

"Jako stát jsme několik let těžili z příznivé situace, kdy se úrokové sazby nacházely blízko nuly," upozornil Giorgetti. "To se teď mění," dodal.

ECB tento týden podle očekávání zvýšila svou základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu na 2,50 procenta. Tempo zvyšování úroků tak sice zpomalila oproti předchozím dvěma zasedáním, zároveň však předpověděla další růst sazeb v příštích měsících. ECB zahájila zvyšování úroků v červenci, reagovala tak na růst inflace. Předtím řadu let držela základní sazbu na rekordním minimu nula procent.

Členové italské pravicové vlády postup ECB kritizují, protože silně zadluženým členským zemím eurozóny výrazně zvyšuje náklady na správu dluhu. Italský vicepremiér a lídr strany Liga Matteo Salvini postup ECB označil za "neuvěřitelný, nepochopitelný, znepokojivý". Italský ministr obrany Guido Crosetto pak prohlásil, že postup ECB by mohl pomoci Rusku podkopat solidaritu západních zemí s Ukrajinou.

Podle ministra hospodářství by mělo zvyšování úrokových sazeb představovat výzvu k větší opatrnosti v oblasti veřejných financí. Itálie v rozpočtu pro příští rok vyčlenila kolem 21 miliard eur (zhruba půl bilionu Kč) na pomoc rodinám a podnikům s vysokými náklady na elektřinu a plyn v prvním čtvrtletí, napsala agentura Reuters.

Podle Giorgettiho je nerealistické předpokládat, že náklady na energie do března klesnou. Vláda nyní podle něj uvažuje o nových opatřeních, včetně mechanismu, který by měl motivovat ke snižování spotřeby energií.

Giorgetti rovněž vyzval Evropskou unii k důrazné a strategické reakci na americký zákon o snížení inflace (IRA), který počítá s dotováním výroby spojené s ekologickou transformací. "Některé italské podniky v souvislosti s IRA zvažují přesun produkce do USA. To by byla katastrofa," prohlásil.

IRA byl přijat letos v létě. Země EU se na něj však dívají s velkou nelibostí. Obávají se, že zákon může díky svým štědrým daňovým úlevám odlákat podniky z EU a znevýhodnit evropské společnosti, od výrobců aut po výrobce ekologických technologií.