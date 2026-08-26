Kanada oznámila zavedení odvetných cel na zboží z USA

Libor Novák

26. srpna 2026 13:17

Dovoz a vývoz zboží
Dovoz a vývoz zboží Foto: Pixabay

Kanada oznámila zavedení odvetných cel na širokou škálu zboží ze Spojených států amerických až do výše 50 procent. Reaguje tak na nejnovější vlnu dovozních poplatků, které na kanadské zboží uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa po krachu vzájemných obchodních jednání. Kanadská opatření se dotknou amerických produktů v celkové hodnotě téměř 28 miliard kanadských dolarů a vstoupí v platnost 8. září.

Rozhodnutí kanadské vlády představuje přímou reakci na padesátiprocentní cla, která Spojené státy zavedly na kanadské výrobky koncem minulého týdne. Kanadský ministr financí François-Philippe Champagne označil kanadskou odvetu za přiměřenou, strategickou a nezbytnou pro ochranu domácího hospodářství. Dodal, že tato americká opatření budou mít reálné dopady na kanadské pracovníky, podniky i celá společenství.

Seznam cílů kanadských odvetných opatření zahrnuje téměř devět set amerických produktů od oceli přes nábytek až po oděvy. Padesátiprocentnímu clu budou nově podléhat produkty z oceli a hliníku, ale také přírodní med, nábytek, kosmetika či bavlněná trička. Na další zboží, jako jsou domácí spotřebiče, mléčné výrobky nebo ryby, kanadská strana uplatní pětadvacetiprocentní sazbu, zatímco vybrané stroje a nástroje zatíží patnáctiprocentním clem.

Kanadské úřady při sestavování seznamu vybíraly zboží, které mohou kanadští spotřebitelé i firmy snadno nahradit z jiných zdrojů. Cílem tohoto postupu je minimalizovat hospodářské škody na domácím trhu. Vláda zároveň přikročila k vyčlenění dalších 7,5 miliardy kanadských dolarů na podpůrné programy pro postižená odvětví. Tyto finanční prostředky mají pomoci zamezit ztrátě pracovních míst a udržet ohrožené společnosti v provozu.

Napětí mezi oběma tradičními obchodními partnery se vyostřilo po pátečním nezdaru obchodních rozhovorů. Obě strany se navzájem obviňují z vznášení neúměrných požadavků na poslední chvíli. Bílý dům v oficiálním prohlášení uvedl, že byl připraven nabídnout Kanadě nejvýhodnější přístup na trh ze všech zemí světa, ale kanadská strana namísto partnerství zvolila ústupky a odmítavý postoj.

Americký prezident Donald Trump vyjádřil svou nespokojenost na sociálních sítích, kde obvinil Kanadu z dlouhodobého poškozování amerických zájmů. Ve svých příspěvcích označil Kanadu za mimořádně obtížného a neodůvodněně náročného partnera. Zároveň pohrozil dalším zvýšením cel na kanadské automobily na 50 procent od počátku nadcházejícího roku a navrhl symbolickou změnu názvu hraničního jezera Ontario.

Kanadský premiér Mark Carney reagoval na kroky Washingtonu prohlášením, ve kterém obvinil americkou administrativu ze snahy o zničení klíčových kanadských odvětví. Zvýšení nákladů v důsledku celního zatížení podle něj zasáhne dodavatelské řetězce, které se budovaly po celá desetiletí. Vyostřená rétorika vyvolává obavy z dlouhodobé obchodní války s největším obchodním partnerem země.

Představitelé kanadské provincie Ontario po úvodních ostrých výměnách názorů potvrdili zájem na dosažení výhodné dohody pro obě strany. Kanadská konzervativní opozice v reakci na vývoj požádala o zveřejnění úplného textu návrhu dohody, aby bylo jasné, z jakých důvodů jednání selhala. Průzkumy veřejného mínění v Kanadě naznačují, že většina obyvatel postoj své vlády vůči USA podporuje.

Soudobá obchodní roztržka staví do nejisté pozice také budoucnost trojstranné dohody o volném obchodu mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v reakci na kolaps kanadsko-amerických jednání vyslala svého ministra hospodářství Marcela Ebrarda na krizová jednání do Washingtonu. Zástupci podnikatelského sféry na obou stranách hranice vyjadřují silné obavy z růstu spotřebitelských cen a celkového poškození severoamerické ekonomiky.

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Zdroj: Libor Novák

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