Kanada oznámila zavedení odvetných cel na zboží z USA

Kanada oznámila zavedení odvetných cel na širokou škálu zboží ze Spojených států amerických až do výše 50 procent. Reaguje tak na nejnovější vlnu dovozních poplatků, které na kanadské zboží uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa po krachu vzájemných obchodních jednání. Kanadská opatření se dotknou amerických produktů v celkové hodnotě téměř 28 miliard kanadských dolarů a vstoupí v platnost 8. září.
Rozhodnutí kanadské vlády představuje přímou reakci na padesátiprocentní cla, která Spojené státy zavedly na kanadské výrobky koncem minulého týdne. Kanadský ministr financí François-Philippe Champagne označil kanadskou odvetu za přiměřenou, strategickou a nezbytnou pro ochranu domácího hospodářství. Dodal, že tato americká opatření budou mít reálné dopady na kanadské pracovníky, podniky i celá společenství.
Seznam cílů kanadských odvetných opatření zahrnuje téměř devět set amerických produktů od oceli přes nábytek až po oděvy. Padesátiprocentnímu clu budou nově podléhat produkty z oceli a hliníku, ale také přírodní med, nábytek, kosmetika či bavlněná trička. Na další zboží, jako jsou domácí spotřebiče, mléčné výrobky nebo ryby, kanadská strana uplatní pětadvacetiprocentní sazbu, zatímco vybrané stroje a nástroje zatíží patnáctiprocentním clem.
Kanadské úřady při sestavování seznamu vybíraly zboží, které mohou kanadští spotřebitelé i firmy snadno nahradit z jiných zdrojů. Cílem tohoto postupu je minimalizovat hospodářské škody na domácím trhu. Vláda zároveň přikročila k vyčlenění dalších 7,5 miliardy kanadských dolarů na podpůrné programy pro postižená odvětví. Tyto finanční prostředky mají pomoci zamezit ztrátě pracovních míst a udržet ohrožené společnosti v provozu.
Napětí mezi oběma tradičními obchodními partnery se vyostřilo po pátečním nezdaru obchodních rozhovorů. Obě strany se navzájem obviňují z vznášení neúměrných požadavků na poslední chvíli. Bílý dům v oficiálním prohlášení uvedl, že byl připraven nabídnout Kanadě nejvýhodnější přístup na trh ze všech zemí světa, ale kanadská strana namísto partnerství zvolila ústupky a odmítavý postoj.
Americký prezident Donald Trump vyjádřil svou nespokojenost na sociálních sítích, kde obvinil Kanadu z dlouhodobého poškozování amerických zájmů. Ve svých příspěvcích označil Kanadu za mimořádně obtížného a neodůvodněně náročného partnera. Zároveň pohrozil dalším zvýšením cel na kanadské automobily na 50 procent od počátku nadcházejícího roku a navrhl symbolickou změnu názvu hraničního jezera Ontario.
Kanadský premiér Mark Carney reagoval na kroky Washingtonu prohlášením, ve kterém obvinil americkou administrativu ze snahy o zničení klíčových kanadských odvětví. Zvýšení nákladů v důsledku celního zatížení podle něj zasáhne dodavatelské řetězce, které se budovaly po celá desetiletí. Vyostřená rétorika vyvolává obavy z dlouhodobé obchodní války s největším obchodním partnerem země.
Představitelé kanadské provincie Ontario po úvodních ostrých výměnách názorů potvrdili zájem na dosažení výhodné dohody pro obě strany. Kanadská konzervativní opozice v reakci na vývoj požádala o zveřejnění úplného textu návrhu dohody, aby bylo jasné, z jakých důvodů jednání selhala. Průzkumy veřejného mínění v Kanadě naznačují, že většina obyvatel postoj své vlády vůči USA podporuje.
Soudobá obchodní roztržka staví do nejisté pozice také budoucnost trojstranné dohody o volném obchodu mezi Kanadou, Spojenými státy a Mexikem. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v reakci na kolaps kanadsko-amerických jednání vyslala svého ministra hospodářství Marcela Ebrarda na krizová jednání do Washingtonu. Zástupci podnikatelského sféry na obou stranách hranice vyjadřují silné obavy z růstu spotřebitelských cen a celkového poškození severoamerické ekonomiky.
Související
Trumpovi se nelíbí kanadské sbližování s Čínou. Hrozí zavedením stoprocentních cel
I Kanada má svá esa v rukávu. Jak zareaguje na Trumpovu obchodní válku?
Kanada , dovoz a vývoz , clo
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Kanada oznámila zavedení odvetných cel na zboží z USA
před 2 hodinami
Sněmovna plánuje přehlasovat Pavlovo veto. Opozice se obrátí na Ústavní soud
před 3 hodinami
Trump stupňuje nátlak. Přejmenování jezera Ontario není jediný kontroverzní krok, který připravuje
před 4 hodinami
Trump má před sebou nesplnitelný úkol. Aby protiíránské sankce fungovaly, potřebuje Čínu
před 6 hodinami
Smrt Dolly Parton zasáhla celý svět. Amerika se halí do smutku, Trump nařídil svěsit vlajky
před 7 hodinami
Počasí přinese do konce týdne tropy, ty vystřídají bouřky a ochlazení
včera
Kreml může převzít budovy, které majitelé neochrání před ukrajinskými útoky, schválil Putin
včera
Už není cesty zpět. Extrémní počasí vyjde EU na desítky miliard, musí začít jednat hned
včera
Zemřela Dolly Parton. Nejslavnější country zpěvačku všech dob proslavily hity I Will Always Love You a Jolene
včera
Trumpovi se nelíbí kanadské sbližování s Čínou. Hrozí zavedením stoprocentních cel
včera
V Moskvě v tichosti přistálo americké letadlo se šéfem CIA na palubě. USA i Rusko mlčí
včera
Čína se oficiálně postavila za Írán. USA otevřeně hrozí odvetou za sankce
včera
USA hrozí spojencům Íránu sankcemi. Oči všech se upírají k Číně
včera
Už to není Palestina ani Írán. Netanjahu vytáhl krátce před volbami nového úhlavního nepřítele
včera
Vyšší úmrtnost už měl jen covid. Červnové a červencové extrémní počasí má v Evropě desetitisíce obětí
včera
I Kanada má svá esa v rukávu. Jak zareaguje na Trumpovu obchodní válku?
včera
"Novinářské kachny." Peskov odmítl zprávy o chystané mobilizaci
včera
Němečtí vyšetřovatelé objevil u letiště v Lipsku třetí dron s výbušninou
včera
Trumpova mocenská představa narazila na tvrdou realitu. Po Íránu se ho nezalekla ani Kanada
včera
Počasí do konce září: Léto se chýlí ke konci, tropy vystřídá ochlazení
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil nový měsíční výhled počasí pro období od 24. srpna do 20. září 2026. Po třech týdnech extrémních veder a sucha na přelomu července a srpna přinesl uplynulý týden zmírnění teplot i návrat srážek. Nejvíce dešťových srážek přitom meteorologové zaznamenali na území Čech.
Zdroj: Libor Novák