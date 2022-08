Na co všechno se hodí antuka?

Mezi materiály s mnohostranným využitím řadíme antuku. Běžná je na povrchu sportovišť, ale hodí se i pro dekorační účely. Charakteristická červená barva vždy přitáhne pozornost. Prodej antuky zažívá renesanci, pojďte si přečíst o jejích vlastnostech.

Co je to antuka

Slovo antuka pochází z francouzského výrazu „en tout ca“, což volně přeloženo znamená „za všech okolností“. Vyjadřuje to možnost sportování za každého počasí. Je to lidmi stvořená ostrohranná drť, která pochází z rozemletých střepů střešních tašek a cihel. Tudíž je to zpracovaný odpad z keramické výroby. Nejčastěji se v prodejních nabídkách objevuje antuka pytlovaná, se kterou se vám bude jednoduše manipulovat.

Druhy antuky

Nejvíce obvyklá je červená antuka, ale vzácně uvidíte i modrou a zelenou formu. Ty jsou ovšem přírodního původu. Antuka v modré barvě pochází z drceného metamorfovaného čediče a zelené zbarvení je způsobeno vysokým obsahem minerálu epidot. U sportovců je stále nejoblíbenější červená antuka. Cena antuky je nízká vzhledem k původu v odpadu. Způsob využití se odvíjí podle frakce. Jemnější o rozměrech 0 až 3 mm se používá pro sportoviště. Hruběji zrnitá pytlovaná antuka ve velikosti 2 až 4 mm je vhodná pro dekorativní účely.

Antuka pro sport

Chystáte se zrealizovat domácí tenisový kurt nebo se staráte o údržbu sportovního areálu? Pak ostrohranná červená antuka frakce 0/3 je předmětem vašeho zájmu. Upravuje se zválcováním a lehkým zkropením vodou proti prašnosti. Právě tato složka v podobě prachu je důležitá pro soudržnost povrchu a je nežádoucí její odnos při vysušení. Vhodná je nejen pro tenis, ale i atletický ovál, volejbalové a části baseballového hřiště. Jedná se jeden z nejlevnějších podkladů.

Zajímavosti z historie antuky ve sportu

Antuka se poprvé objevila na tenisovém dvorci v Německu. Originální nápad jistého pana Beckera dal tenisu nový rozměr, protože antuka umožňuje řízený skluz hráče a díky němu je daleko rychleji u míče. Testováním v té době došli k závěru, že pro sport je nejvhodnější dvoucentimetrová vrstva antuky položená na kvalitní drenáži. Později se antuka rozšířila jako podklad i do jiných soutěžních odvětví.

Antuka dekorativní

Atraktivní červená barva předurčuje antuku k pokrytí okrasných ploch. Využívá se frakce o rozměrech 2 až 4 mm zbavená nejjemnější složky. Také se využívá jako zásypový povrch hrobů a okolí. Kontrastně působí vedle trávy, proto se hrubozrnnou drtí vysypávají cesty v parcích. I vy toho efektu využijete na zahradě do pěšinek nebo pro bezúdržbové povrchy v zastíněných místech.

Na co všechno se hodí antuka? | foto: Freepik

Funkce antuky v půdě

Antuku můžete přimíchat do půdy jako odlehčení pro suchomilné rostliny. Substrátem rychleji protéká voda, ale část vlhkosti zůstává zachována v pórech. Této vlastnosti využijete u skalek pro zlepšení propustnosti půdy. Vaše kaktusy ocení zeminu obohacenou o antuku společně s povrchovým zásypem v rudé barvě. Při zálivce, kterou provádíte jedenkrát týdně, porézní hmota antuky zadrží vodu a postupně si ji kaktus odebírá.

Nákup po pytlích

Rozmanité použití od sportu po dekoraci v zahradě dělá z červené antuky univerzální materiál a vyřeší nejeden zádrhel v zahradě. Celkově platí, kde se rostlinám nedaří, vyřeší to pytlovaná antuka. Pytel o váze 30 kg, ve kterém je antuka dodávána, je odolný slunečnímu záření a snadno přenosný kamkoliv.