Půjčky a ekonomická krize – jaké jsou výhledy?

Ekonomická krize nastává, pokud ekonomický pokles trvá nejméně čtyři čtvrtletí. Když se podíváme na náš trh, který byl tažen „levnými “ penězi a zároveň financován centrálními bankami, je vidět, že tuto situaci razantně ukončila koronavirová krize.

Ať už se odborníci přetahují o svou „pravdu “ a hází vinu z jedné katastrofy na druhou, je jasné, že tímto způsobem dojdeme jen na jedno místo. Ať už je na vině covid, nová uprchlická vlna nebo mezinárodní konflikty, následky si poneseme všichni. A čím dál častěji také potřebujeme řešit vlastní malé ekonomické krize v rámci domácností.

Kam se mají obrátit žadatelé o půjčku?

Naštěstí máte hodně možností, ale nesmíte naletět nástrahám, které vám s chutí kladou podvodníci. Dále si dávejte pozor na sazbu, kterou uvádí centrální banka. To, co ona udává neznamená, že budou mít i ostatní půjčky k dispozici. Ne každá půjčka je pro vás ta pravá.

Osobní půjčka

Naštěstí bankovní nebo nebankovní společnosti nechtějí do zástavy nic. Banky jsou schopny nabídnout i dobré podmínky, ale na půjčky jen tak někdo nedosáhne. Osobní půjčky se dělají na splátky, a to buď po jeden rok nebo maximálně na deset let. Rozhodně si nepůjčujte peníze pro zbytečné věci. Nové mokasíny na taneční večírek si prostě odpusťte a vezměte si staré!

Tip: Pokud jste nesplnili bankou stanovené požadavky, můžete to zkusit s nebankovní půjčkou, kterou lze získat téměř okamžitě, bez zbytečných obstrukcí.

Peníze ze spoření

Máte od mládí úspory v penzijním pojištění nebo ve stavebním spoření? Velmi dobře, protože místo půjčky je lepší využít těchto peněz. Proto, pokud potřebujete například jen kancelářské židle, sáhněte raději do těchto úspor.

Musíte se ale smířit s tím, že jakmile sáhnete na tyto úspory, přijdete o příspěvky a úrok. Ale na druhou stranu získáte jistotu, že vám nevznikne riziko a nezvýšíte svůj dluh.

U penzijního pojištění si musíte počkat pět let, než si z něj vyberete peníze. Výběr vždy funguje bez sankce. Takže si můžete vybrat jen malou částku a nemusíte hned rušit celý účet. Nevýhoda penzijního pojištění a stavebního spoření tkví v tom, že jakmile sáhnete na peníze, přijdete o státní příspěvky.

Kontokorent nebo kreditní karty

Teď jsme narazili na způsob, který je v současnosti nejvíce využíván, ale je bohužel i nejdražší. Jedinou výhodou je, že provozují bezúročné období, které může trvat 1 – 6 měsíců. A teď dávejte pozor! Jakmile přesáhnete nastavené období, pak vás čeká tvrdá 20 % úroková sazba. Při současné krizi jde o nejlepší způsob, jak si půjčit peníze – ale musíte je splatit v bezúročném období.

Závěr

Vzhledem k tomu, že covid zabrzdil ekonomiku a současná vláda zatím nepřišla se způsobem, jak svým občanům pomoci, se z krize jen tak nevyhrabeme. Snažte se vyjít s tím, co máte a šetřete, jak se dá. Rozhodnete-li se pro půjčku, zjistěte si detailně podmínky jejího poskytnutí, ale i reference na poskytovatele – banky a nebankovní společnosti.