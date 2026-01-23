Michal Strnad přepsal žebříček miliardářů. Stal se nejbohatším Čechem v historii

Libor Novák

23. ledna 2026 15:37

předseda představenstva a majitel CSG
předseda představenstva a majitel CSG Foto: czechoslovakgroup.cz

Majitel zbrojařského impéria Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad zaznamenal po vstupu své firmy na amsterodamskou burzu astronomický nárůst majetku. Během jediného dne zbohatl o více než 400 miliard korun, čímž se jeho celkové jmění vyšplhalo na 763 miliard korun. Tento výsledek z něj činí suverénně nejbohatšího Čecha v historii.

Náskok, který si Strnad vybudoval před ostatními tuzemskými miliardáři, je bezprecedentní. Na druhou příčku odsunul Renátu Kellnerovou, majitelku skupiny PPF, jejíž majetek se odhaduje na 374 miliard korun. Strnad tak nyní disponuje více než dvojnásobným jměním než dosavadní jednička žebříčku. Úspěch na burze navíc z českého zbrojaře udělal globálního hráče – v celosvětovém měřítku se stal třetím nejbohatším člověkem ve věku do 40 let.

Na mezinárodním poli Strnada v této věkové kategorii předstihují pouze dědicové gigantů Walmart a Red Bull. S majetkem v hodnotě téměř 37 miliard dolarů se český podnikatel zařadil po bok Lukase Waltona a Marka Mateschitze. Tento raketový vzestup odráží obrovskou poptávku po akciích CSG, která se projevila hned v prvních hodinách po zahájení obchodování.

Zájem investorů o akcie české zbrojařské skupiny byl v Amsterdamu doslova enormní. Celkový objem objednávek dosáhl závratných 1 300 miliard korun, což čtrnáctkrát převýšilo nabízené množství akcií. Kvůli takto vysoké poptávce muselo být přibližně 40 procent zájemců z řad investorů odmítnuto. Akcie firmy tak hned v úvodu výrazně překonaly veškerá původní očekávání.

Úspěšný vstup na burzu ovlivnil i postavení CSG v rámci českého kapitálového trhu. Tržní kapitalizace skupiny se po dvou hodinách obchodování ustálila na 765 miliardách korun. To znamená, že Czechoslovak Group v tržní hodnotě překonala i energetický gigant ČEZ, který byl dosud neohroženou českou burzovní jedničkou s hodnotou 652 miliard korun.

Zatímco vedení CSG původně cílilo na tržní ocenění kolem 600 miliard korun, realita tyto plány předčila o více než 150 miliard. Za tímto úspěchem stojí nejen zájem velkých institucí, ale i drobných investorů, kteří v české zbrojařské skupině vidí obrovský potenciál.

„Lepší čas ke vstupu na burzu si Czechoslovak Group těžko mohla zvolit. Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, toto pondělí uzavřel na historickém maximu, v jehož blízkosti se stále drží,“ upozornil server EuroZprávy.cz ekonom Lukáš Kovanda. 

Dodal, že firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na 5 % HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či snaha získat pro USA Grónsko či alespoň jeho části zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu, připomíná ekonom.

23. srpna 2025 21:07

PPF zcela ovládne Kellnerová s dcerami. Bude je to stát desítky miliard

Související

Michal Strnad

Další podnikatel v prvoligovém fotbale. Fotbalovou Plzeň nově většinově vlastní Strnad

Trend v podobě příchodů bohatých podnikatelů do prvoligového českého fotbalu pokračuje. Naposledy oznámila příchod nového většinového majitele Viktoria Plzeň s tím, že se jím stává podnikatel Michal Strnad. Například podle deníku E15 aktuálně nejbohatší Čech, ovšem podle časopisu Forbes až čtvrtý nejbohatší Čech, je vlastníkem průmyslového holdingu Czechoslovak Group (CSG) a momentálně je tak dalším miliardářem, který v poslední době vstoupil do českého prvoligového fotbalu.

Více souvisejících

Michal Strnad (zbrojař)

Aktuálně se děje

před 31 minutami

před 1 hodinou

USS Abraham Lincoln

K Íránu míří armáda amerických válečných lodí, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že směrem k Íránu míří „armáda“ amerických válečných lodí. Toto prohlášení, které zaznělo na palubě prezidentského speciálu Air Force One při návratu ze summitu v Davosu, přichází v době extrémního napětí vyvolaného brutálním potlačením protivládních protestů v Íránu a obavami z obnovení tamního jaderného programu.

před 2 hodinami

Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů

Miliony Ukrajinců čelí bezprostřední hrozbě umrznutí. Evropa obratem posílá stovky generátorů

Diplomaté z Ukrajiny, Ruska a Spojených států po měsících vyjednávání konečně zúžili seznam sporných bodů na ten nejpodstatnější: status Donbasu. Prezident Volodymyr Zelenskyj i poradce Kremlu Jurij Ušakov shodně potvrdili, že právě budoucnost tohoto východoukrajinského regionu je pro jakýkoliv posun v mírových rozhovorech naprosto zásadní. Moskva v současnosti ovládá přibližně devadesát procent jeho území, kromě okupovaného Krymu a částí dalších pěti ukrajinských oblastí.

před 2 hodinami

Grónsko

Jak uspokojit Trumpa? Stačila mu 70 let stará dohoda

Oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o dosažení „rámcové dohody“ ohledně Grónska vyvolalo v mezinárodních kruzích vlnu otázek. Zatímco Trump mluví o historickém úspěchu a „věčném“ ujednání, bližší pohled na dostupné informace naznačuje, že podstata této dohody není zdaleka tak revoluční, jak ji Bílý dům prezentuje. Většina klíčových bodů totiž nápadně připomíná bezpečnostní smlouvu s Dánskem, která platí již od roku 1951.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Donald Trump

"Odporné. Zvedá se mi z toho žaludek." Trump vyvolal v Británii výroky o Afghánistánu politickou bouři

Britský politický svět a komunita veteránů se ostře ohradili proti výrokům Donalda Trumpa, který zpochybnil nasazení spojeneckých vojsk NATO v Afghánistánu. Americký prezident v rozhovoru pro stanici Fox News prohlásil, že zatímco americké jednotky bojovaly, spojenci se „drželi trochu v ústraní, mimo první linii“. Tato slova vyvolala bouři nevole u britských zákonodárců, z nichž mnozí v Afghánistánu sami sloužili nebo tam ztratili své blízké.

před 4 hodinami

Dmitrij Peskov

Pokrok v mírových rozhovorech závisí na tom, jestli ukrajinské síly opustí celý Donbas, prohlásil Peskov

Kreml znovu potvrdil svůj nekompromisní postoj a požaduje, aby ukrajinské ozbrojené síly opustily celý region Donbasu jako nezbytnou podmínku pro pokrok v mírových rozhovorech. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že stažení ukrajinských vojsk z území, která si Rusko nárokuje, je pro Moskvu klíčovým bodem. Toto prohlášení přichází ve chvíli, kdy se pozornost světa upírá k Abú Dhabí, kde začínají historicky první třístranná jednání mezi delegacemi USA, Ukrajiny a Ruska od začátku války.

před 5 hodinami

Vitalij Kličko, Kyjev (Ukrajina)

Kličko vyzval po posledních útocích obyvatele Kyjeva k evakuaci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vkládá naděje do trojstranných rozhovorů, které se konají ve Spojených arabských emirátech za účasti zástupců Ukrajiny, Ruska a Spojených států. V hlasové zprávě určené novinářům uvedl, že klíčovým tématem jednání v Abú Dhabí je status východoukrajinského Donbasu. Podle Zelenského jde o významný krok, který by mohl vést k ukončení války, i když zároveň varoval, že situace se může vyvíjet různými směry.

před 6 hodinami

Mark Carney, Liberální strana Kanady

Nežijeme díky milosti USA, prohlásil v Davosu Carney. Trump se mu pomstil zrušením pozvání do Rady míru

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek večer prostřednictvím sociálních sítí oznámil, že stahuje pozvánku pro Kanadu k účasti v „Radě míru“. Tento krok představuje další citelný zásah do již tak napjatých vztahů mezi sousedními severoamerickými mocnostmi. Trump své rozhodnutí zveřejnil krátce poté, co kanadský premiér Mark Carney v Davosu ostře vystoupil proti americké dominanci.

před 7 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Historický zlom nastal. Éra spoléhání se na USA definitivně skončila, shodli se v tichosti evropští lídři

V Bruselu se ve čtvrtek odehrál summit, který sice navenek postrádal obvyklou dramatičnost, ale v zákulisí byl podle webu Politico vnímán jako historický zlom. Evropští lídři se shodli na tom, že éra bezvýhradného spoléhání na Spojené státy definitivně skončila. Ačkoliv Donald Trump jen 24 hodin před začátkem schůzky stáhl své nejostřejší hrozby týkající se anexe Grónska, pachuť z největší transatlantické krize posledních desetiletí v Bruselu zůstala.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

včera

Jakub Menšík

Povedené generálky na Australian Open. Menšík i Machač na australských turnajích kralovali

V nejvhodnější možný čas si naladili svoji formu čeští tenisté Jakub Menšík a Tomáš Machač, jakkoli je tenisová sezóna teprve na začátku. Vzhledem k tomu, že oba měli první letošní velký cíl – tedy první grandslam Australian Open – před sebou, jsou jejich úspěšné generálky v Aucklandu a v Adelaide slibným příslibem směrem právě k tradičnímu lednovému turnaji v Melbourne. Zatímco v Aucklandu v noci z pátku na sobotu triumfoval Jakub Menšík, když tam ve finále porazil Argentince Sebastiána Báeze 6:3 a 7:6, v Aucklandu to byl Tomáš Macháč, který se mohl radovat po finálové výhře nad Francouzem Ugem Hubertem 6:4, 6:7 a 6:2.

včera

včera

včera

Petr Pavel

Pavlovi někdo vyhrožoval na internetu. Policie zadržela muže

Policie se zabývá případem nebezpečného vyhrožování prezidentovi Petru Pavlovi. Zadržela muže, který před návštěvou hlavy státu v Olomouckém kraji napsal nevhodný komentář na sociální síti. Dotyčnému může hrozit i trest odnětí svobody. 

včera

Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz

Po roce si zopakovaly souboj o bronz se Švédskem a po roce z toho bronz opravdu byl. České hokejistky do 18 let se krátce po vstupu do nového roku 2026 postaraly o další medaili ze světového šampionátu pro český hokej. Připomeňme, že úplně v úvodu nového roku si pro stříbro ve své věkové kategorii stihli dojít na mistrovství světa hokejisté do 20 let. Nyní tedy na ně navázala děvčata do 18 let poté, co Švédky dokázaly porazit 4:3.

Zdroj: David Holub

Další zprávy