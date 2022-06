Musk: Tesla musí propustit deset procent lidí

— Autor: ČTK

Americká automobilka Tesla zastavuje v celém světě nábor nových zaměstnanců a deset procent těch současných bude muset propustit. To by znamenalo kolem 11.000 lidí. V interním e-mailu to podle agentury Reuters uvedl šéf automobilky Elon Musk. Dodal také, že ekonomiku podle něj čekají těžké časy.