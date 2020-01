Pyrrhovo vítězství? Trump oslavuje část dohody s Čínou, cena je však vysoká

Ve svém komentáři to píše redakční rada listu The Wall Street Journal (WSJ).

V Trumpově zbojnické celní kampani byla Čína celé ty dva roky legitimním cílem. Lidová republika až příliš často porušovala sliby, které dala před vstupem do Světové obchodní organizace (WTO), a prosazovala merkantilistickou politiku, která poškozuje zájmy zahraničních firem. Americké podniky tak zůstaly napospas nespravedlivým praktikám Pekingu v situaci, kdy jsou jim kradena obchodní tajemství, zatímco regulace funguje ve prospěch čínských společností.

Nová dohoda nabízí nový proces pro řešení sporů. Snazší to budou mít rovněž američtí majitelé práv duševního vlastnictví, když budou požadovat soudní příkaz, který by zabránil dalším krádežím. Od Číny dohoda žádá, aby trestně stíhala ty, kdo se budou krádeží práv duševního vlastnictví dopouštět. Lépe chráněny by měly být patenty farmaceutických firem, a obtížnější by měl být vývoz padělků. Kromě toho Peking slíbil, že zruší restrikce u zahraničního vlastnictví poskytovatelů úvěrového ratingu, správců fondů, pojišťoven či makléřských firem.

Podobné sliby už dala Čína i v minulosti, teď ale mají Spojené státy alespoň mechanismus, jak dohodnutá pravidla vynucovat. Čína také slíbila, že zvýší dovoz amerického zboží. Trump je posedlý obchodním deficitem s Čínou, ve skutečnosti je ale důležité zejména omezit obchodní a regulační bariéry.

Trumpovi stoupenci tvrdí, že nic z toho by nebylo bez Trumpových cel možné. To se nikdy nedozvíme. Navrhovali jsme, aby dal Trump dohromady koalici zemí, která by na Čínu zatlačila, než aby zaváděl jednostranná cla. To ale prezident odmítl, když odstoupil od Transpacifického partnerství (TPP) a hlavní obchodní spojence Ameriky zatížil cly na ocel a další zboží.

Prezidentova strategie napáchala mnoho ekonomických škod. Zcela jistě Číně, ale i světovému průmyslu a Spojeným státům. Cla a následná odveta z Číny znamenají daň, kterou platí americký spotřebitel a firmy využívající čínské zboží. Ford loni zaznamenal pokles prodeje v Číně o 26,1 procenta, pokles v případě automobilky General Motors dosahuje 15 procent.

Obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro tvrdí, že cla Američanům neublížila, studie ale ukazují, že dodatečné náklady jdou na účet firem a spotřebitelů. Jedna ze studií centrální banky ukazuje, že nejistota v obchodních vztazích ubrala z růstu americké ekonomiky zhruba procentní bod.

Někdo říká, že to je cena, která za to stojí. Není ale pravda, že prezidentovy obchodní války nic nestály. Američané zaplatili vysokou ekonomickou cenu v naději, že se Čína začne díky smlouvě v budoucnu chovat lépe.

Prezident říká, že jednání o druhé fázi obchodní smlouvy začnou okamžitě. Do voleb ale nic nečekejme. Ta první fáze v nejlepším případě znamená, že další rok dva bude v obchodních vztazích klid, Čína bude plnit sliby, Trump zasune svůj meč na cla zpátky do pouzdra a pak se on sám či jeho nástupce bude moci v letech 2021 a 2022 zaměřit na ožehavější otázky, jako jsou subvence čínských státních firem a ochranářství v odvětví vyspělých technologií.

První fáze znamená pokrok, ale rivalita mezi Spojenými státy a Čínou v ekonomice i politice potrvá ještě desítky let, uzavírá svůj komentář redakční rada WSJ.