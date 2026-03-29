Uvolnění obřích zásob ropy nepomohlo. Svět zažil měsíc, jaký moderní historie nepamatuje

Libor Novák

29. března 2026 21:22

Ropa
Ropa Foto: Pixabay

Březen roku 2026 se zapíše do historie finančních trhů černým písmem. Válka mezi Íránem na jedné straně a USA s Izraelem na straně druhé uvrhla světové trhy do naprostého chaosu. Cena ropy Brent, která je mezinárodním měřítkem, směřuje k rekordnímu měsíčnímu nárůstu, jaký moderní historie nepamatuje.

Od začátku měsíce vzrostla cena ropy Brent o neuvěřitelných 51 %. Tento skok překonává i dosavadní rekord ze září 1990, kdy po invazi Saddáma Husajna do Kuvajtu vzrostly ceny o 46 %. Zatímco na konci února se barel prodával za zhruba 72 dolarů, minulý pátek uzavíral na hodnotě přesahující 112 dolarů. Během březnových maxim se však cena dotkla až hranice 120 dolarů.

Hlavním motorem tohoto zdražování je strategické rozhodnutí Íránu, který prakticky uzavřel Hormuzský průliv. Touto úžinou běžně protéká pětina světových dodávek ropy a plynu. Analytici odhadují, že konflikt na Blízkém východě vyřadil z globálního trhu přibližně 9 milionů barelů ropy denně, což je pro světovou ekonomiku zdrcující rána.

Nepomohlo ani koordinované uvolnění 400 milionů barelů z nouzových rezerv, které bylo oznámeno v polovině března. Trhy na tento krok reagovaly jen krátkodobě. Podobně dramatický vývoj zaznamenala i americká lehká ropa WTI, která si připsala 48% nárůst, což je její nejsilnější měsíc od jara 2020, kdy světem otřásla pandemie covidu-19.

Prezident Donald Trump se v průběhu měsíce snažil situaci uklidnit diplomatickými prohlášeními, ale jeho schopnost ovlivňovat ceny ropy s pokračující válkou slábne. Zatímco na začátku března zprávy o pokroku v jednáních ceny srážely, koncem měsíce už trhy na jeho desetidenní ultimátum pro Írán k otevření průlivu reagovaly spíše pesimisticky – ceny ropy rostly a akcie padaly.

Zatímco ropa byla v březnu nejvýnosnějším aktivem, ostatní trhy trpěly. Překvapivě selhalo i zlato, které je tradičně považováno za bezpečný přístav v dobách krize. Jeho cena propadla o téměř 15 %, což je pátý největší měsíční pokles za posledních 50 let. Investoři byli zřejmě nuceni zlato prodávat, aby pokryli ztráty v jiných částech svých portfolií.

Zlato se ocitlo pod tlakem také kvůli masivním výprodejům z turecké centrální banky. Ta se zbavila asi 50 tun drahého kovu v hodnotě 3 miliard dolarů, aby získala prostředky na stabilizaci padající turecké liry. Tato kombinace faktorů způsobila, že drahé kovy v březnu neposkytly investorům očekávanou ochranu před inflací.

Akciové trhy na obou stranách Atlantiku zažily strmý pád. Index Dow Jones se koncem minulého týdne propadl do pásma korekce, což znamená pokles o více než 10 % z jeho historického maxima. Investoři se obávají, že narušení dodávek energie z Perského zálivu bude mít dlouhodobé dopady na globální růst, kterému nepomohou ani odklady útoků na íránskou infrastrukturu.

Britský index FTSE 100 má za sebou nejhorší měsíc od března 2020. Odepsal více než 8 % své hodnoty a vymazal veškeré zisky, které nasbíral během ledna a února. Britský akciový trh se tak vrátil pod psychologickou hranici 10 000 bodů, což odráží hlubokou nedůvěru obchodníků v rychlé vyřešení konfliktu.

Trpí také trh s vládními dluhopisy. Výnosy britských desetiletých dluhopisů vzrostly o 17 % na téměř 5 %, což znamená nejprudší nárůst nákladů na půjčky od podzimu 2022. Obchodníci totiž přestávají věřit, že centrální banky budou moci v dohledné době snižovat úrokové sazby, když se svět potýká s novým inflačním šokem způsobeným cenami energií.

Situace v Evropě je o to složitější, že vlády mají nyní mnohem horší výchozí pozici než při energetické krizi před čtyřmi lety. Jejich rozpočty jsou napjaté a manévrovací prostor pro rozsáhlé dotace nebo zásahy do cen je minimální. Podle ekonomů se tak tentokrát větší část nárazu přenese přímo na spotřebitele a poptávku.

Trhy nyní upírají zraky k Hormuzskému průlivu. Dokud zůstane tato klíčová tepna uzavřena, riziko dalšího růstu cen ropy a pádu akcií zůstává extrémně vysoké. Březen 2026 se tak stává milníkem, který může definovat ekonomický vývoj na zbytek celého roku.

25. března 2026 15:19

Narušení dopravy v Hormuzském průlivu může mít pro globální obchod hluboké následky, varují experti

Světové trhy s ropou zažily v pondělí dramatický zvrat. Ceny černého zlata se prudce propadly poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že mezi Spojenými státy a Íránem probíhají „velmi dobré a produktivní rozhovory“, které by mohly vést k úplnému ukončení válečného stavu. Přestože Teherán existenci jakéhokoli dialogu vzápětí popřel, trhy na naději na smír reagovaly okamžitě.

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Papež Lev se nezvykle ostře opřel do světových lídrů

Papež Lev během mše na Květnou neděli pronesl nezvykle ostrá slova na adresu světových lídrů, kteří vedou válečné konflikty. Svatý otec na Svatopetrském náměstí prohlásil, že Bůh ignoruje modlitby vůdců, kteří mají ruce plné krve. Tento výrok je vnímán jako přímá, i když nejmenovaná kritika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nová fronta války s Íránem: Co změní zapojení Jemenu do konfliktu?

Válka s Íránem otevřela novou frontu v Jemenu, kde do konfliktu v sobotu oficiálně vstoupili šíitští povstalci Húsíové. Skupina podporovaná Teheránem odpálila dvě střely směrem na Izrael, čímž naplnila své měsíční hrozby. Kromě přímých útoků navíc varovala, že by mohla uzavřít klíčovou námořní cestu u jižního vstupu do Rudého moře, což vyvolává obavy z drastického narušení globálního obchodu a dodávek ropy.

Na pozemní invazi čekáme, jsme připraveni rozpoutat zkázu, vzkazuje Írán USA

Vojenský konflikt mezi Íránem na jedné straně a Spojenými státy a Izraelem na straně druhé vstoupil do svého třicátého dne. Situace na Blízkém východě se nadále dramatizuje, přičemž íránské politické špičky vysílají do světa silná prohlášení o připravenosti na přímý pozemní střet. Předseda íránského parlamentu Mohammad Báqer Qálibáf otevřeně obvinil Washington z pokrytectví a tajných příprav invaze.

Kudy unikají citlivé informace z EU? Kremlu donáší německá AfD, obávají se politici

V kuloárech evropské diplomacie i v německém Bundestagu sílí znepokojení nad bezpečností důvěrných dokumentů Evropské unie. Diplomaté a zákonodárci podle webu Politico varují, že citlivé informace o geopolitických strategiích, včetně podpory Ukrajiny, mohou unikat přímo do Kremlu. Hlavním zdrojem obav je přístup zástupců opoziční strany Alternativa pro Německo (AfD) k interní parlamentní databázi.

Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa

Televizní debata v pořadu Partie na CNN Prima NEWS se změnila v ostrou slovní přestřelku mezi bývalým ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a jeho nástupcem v resortu Alešem Juchelkou (ANO). Hlavním tématem byly neúnosně vysoké ceny pohonných hmot, které v současnosti drtí české peněženky v důsledku eskalujícího konfliktu Spojených států a Izraele s Íránem.

USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti

Budoucnost íránského jaderného programu se ocitla v kritickém bodě. Poté, co byl minulý měsíc společným zásahem Spojených států a Izraele zabit dosavadní nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, se v Teheránu začíná otevřeně mluvit o přehodnocení dosavadní doktríny. Po více než dvě desetiletí Írán oficiálně tvrdil, že jeho úmysly jsou mírové, což bylo podloženo náboženským dekretem – fatvou, která vývoj jaderných zbraní zakazovala.

Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.

Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Zdroj: Libor Novák

