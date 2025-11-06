Další případ násilí ve vězení. Policie vznesla obvinění z pokusu o vraždu

Dalším případem násilného činu ve vězení se zabývá policie. Po vraždě v plzeňské věznici byl nynější případ z Královéhradeckého kraje kvalifikován jako pokus o vraždu. Podezřelým je vězeň, který si již odpykává souhrnný třicetiletý trest odnětí svobody.
Kriminalisté se případem zabývají od pondělního večera, kdy ve Valdicích došlo ke konfliktu mezi dvěma vězni. "Ten měl v pozdních večerních hodinách dne 3. 11. 2025 eskalovat v napadení. Sedmatřicetiletý vězeň měl o rok mladšímu způsobit řezná poranění, což si vyžádalo jeho následné ošetření lékařem," uvedl policejní mluvčí Martin Stránský.
Policie již obvinila útočníka z pokusu o vraždu. Obviněný, který si odpykává trest za násilnou trestnou činnost v v celkové délce trvání 30 let, se k činu doznal. Nyní mu hrozí až výjimečný trest. Vyšetřování případu pro tuto chvíli pokračuje.
Na den přesně před týdnem došlo k násilnému trestnému činu v plzeňské věznici, kde napadený vězeň zemřel. V pondělí došlo v tomto případu k pokroku, přičemž se potvrdily mediální informace.
"Dnešního dne obvinila vrchní komisařka osmadvacetiletého odsouzeného muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se měl dopustit tím způsobem, že druhého vězně uškrtil," napsala policie na síti X. Vyšetřování pokračuje, motiv činu se nadále zjišťuje.
