Policie zasahovala ve čtvrtek odpoledne u případu tragické střelby v jedné obci na Jablonecku. Dva lidé zemřeli, další člověk je těžce zraněný. Okolnosti případu nejsou v tuto chvíli známé. Nikomu by ale nemělo hrozit další nebezpečí.
Policie krátce před 15. hodinou uvedla, že řeší oznámenou střelbu ve Smržovce na Jablonecku. "Na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Podezřelý je zadržen, nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí," sdělila.
O několik desítek minut pak v reakci na informace uvedené některými médii upřesnila, že případ nemá žádnou souvislost s místní základní školou. Ke střelbě došlo mimo školní areál.
K hrůznému činu ve Smržovce se již vyjádřil také krajský hejtman Martin Půta (STAN). "Myslím na oběti a pozůstalé," napsal na sociální síti, kde také poděkoval záchranným složkám za profesionální zásah.
Související
První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková
Řev, dvě rány a strašně moc policistů. Svědkyně popsala tragédii v Ivančicích
střelba , Policie ČR , Liberecký kraj , Martin Půta
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Dva mrtví po střelbě na Jablonecku. Další nebezpečí nehrozí, tvrdí policie
před 8 minutami
Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu
před 25 minutami
Neshody kvůli rozpočtu pokračují. Pavel se sejde s Fialou, Babiše pokáral
před 1 hodinou
Sánchez pod palbou kritiky: Španělsko se vyhýbá obranným závazkům NATO i podpoře Ukrajiny
před 1 hodinou
Rusko bombarduje ukrajinské plynárny, zatímco Zelenskyj letí do USA jednat o střelách Tomahawk
před 2 hodinami
Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka
před 3 hodinami
Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan
před 4 hodinami
Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá
před 4 hodinami
Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu
před 5 hodinami
Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina
před 6 hodinami
Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů
před 7 hodinami
Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze
před 8 hodinami
Počasí se ještě oteplí, vyplývá z předpovědi na dny po víkendu
včera
Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany
včera
Karel III. pod tlakem většiny národa. Britové mu radí, jak naložit s Andrewem
včera
Tragický konflikt v domě na Rakovnicku. Policie prozradila, co se stalo
včera
Češi po ostudě na Faerech mění trenéra. Zatím se ale neví, kdo jím bude
včera
Turkova kauza už zajímá i policii. Začala prověřovat jeho údajné výroky
včera
Noční vlaková nehoda v Kolíně výrazně ovlivnila železniční provoz
včera
Okázalost a populismus vyměnil za poctivost. Fiala pomohl zvednout ODS ze dna, zbytek bude na ostatních
Když Petr Fiala převzal ODS v roce 2014, nacházela se na pokraji politického zániku – oslabená, nedůvěryhodná a bez jasné vize. Z akademika, který působil spíše jako tichý a nudný úředník, se během let stal sebevědomý politik, a nakonec i přesvědčivý státník. Dokázal obnovit vnitřní stabilitu, vrátit pravici důvěru a dovést koalici Spolu k volebnímu vítězství. Po dvanácti letech odchází jako muž, který proměnil nejen svou stranu, ale i sám sebe.
Zdroj: Jakub Jurek