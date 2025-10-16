Dva mrtví po střelbě na Jablonecku. Další nebezpečí nehrozí, tvrdí policie

Jan Hrabě

16. října 2025 15:54

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie zasahovala ve čtvrtek odpoledne u případu tragické střelby v jedné obci na Jablonecku. Dva lidé zemřeli, další člověk je těžce zraněný. Okolnosti případu nejsou v tuto chvíli známé. Nikomu by ale nemělo hrozit další nebezpečí. 

Policie krátce před 15. hodinou uvedla, že řeší oznámenou střelbu ve Smržovce na Jablonecku. "Na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Podezřelý je zadržen, nikomu dalšímu nehrozí nebezpečí," sdělila. 

O několik desítek minut pak v reakci na informace uvedené některými médii upřesnila, že případ nemá žádnou souvislost s místní základní školou. Ke střelbě došlo mimo školní areál. 

K hrůznému činu ve Smržovce se již vyjádřil také krajský hejtman Martin Půta (STAN). "Myslím na oběti a pozůstalé," napsal na sociální síti, kde také poděkoval záchranným složkám za profesionální zásah. 

