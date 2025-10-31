Policie od čtvrtečního večera vyšetřuje vraždu, ke které mělo dojít ve věznici v Plzni. Jeden z vězňů měl připravit o život jiného odsouzeného. Pokud se to potvrdí, dotyčný si pravděpodobně výrazně prodlouží pobyt za mřížemi.
"Od včerejšího večera se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy," uvedla policie v pátek na sociální síti X.
Případ si převzali krajští kriminalisté, v současné době je ve fázi prověřování. Policie tak nemůže poskytnout jakékoliv další informace.
Plzeňská věznice je věznicí s ostrahou, ve které jsou zřízena oddělení se středním i vysokým stupněm zabezpečení či specializované oddíly pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek či trvale pracovně nezařaditelné osoby.
Ubytovací kapacita věznice je v současné době 1061 odsouzených a 143 obviněných, celkem tedy 1204 vězněných osob.
Související
Vražda mladé dívky na Halloween. Stín podezření padl na rodinu Kennedyových
Tragický případ na Karvinsku. Policie má podezření na vraždu a sebevraždu
Vražda , Věznice , Policie ČR , Plzeňský kraj
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Policie odhalila převaděče migrantů do Německa. Hrozí jim až osm let
před 53 minutami
Nová bilance hurikánu Melissa. Počet obětí se značně zvýšil
před 1 hodinou
Kriminálka v Plzni řeší neobvyklý případ. Vraždilo se ve vězení
před 2 hodinami
Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku
před 2 hodinami
Pokrovsk? Jsme ve složité situaci, ale ne v obklíčení, tvrdí Syrskyj
před 3 hodinami
Hamás zůstane Hamásem – posílí a znovu udeří. Příměří v Gaze trvá, je ale nesmírně křehké
před 4 hodinami
Dost bylo skandálů. Andrew už není princ, rozhodl jeho bratr a král v jedné osobě
před 6 hodinami
Počasí na přelomu měsíce. Oblačnosti bude střídavě přibývat a ubývat
včera
Další prázdniny začnou školákům ještě letos. Volno bude i v listopadu
včera
Hudebníci se rozloučili s bubeníkem Pavlem Skalou
včera
Do Česka dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence, oznámilo ministerstvo
včera
Vražda mladé dívky na Halloween. Stín podezření padl na rodinu Kennedyových
včera
Vyhasly dva lidské životy. Policie vyšetřuje úmrtí mladíků na Přerovsku
včera
Masakr v Súdánu. Důkazy o etnických čistkách oživují děs z Dárfúru, svět to jen sleduje
včera
Tragická bilance hurikánu Melissa. V Karibiku zemřelo přes 20 lidí
včera
Pokuta hrozí komukoliv. Ficova vláda se snaží o kontrolu každého aspektu života, včetně chůze
včera
Koaliční smlouva bude mít dodatek. Má zajistit i zvolení Okamury do čela Sněmovny
včera
Kontroly budou. Slovenští policisté se připravují na měření rychlosti na chodnících
včera
Otázkou není, zda Rusko udeří, ale kdy a kde. Moskva má kapacity a není radno ji podceňovat
včera