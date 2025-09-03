Otřesný případ znásilnění v Praze. Obětí je handicapovaná žena

Otřesným případem se zabývá pražská policie. Zadržela trojici mužů, kteří jsou podezřelí z toho, že znásilnili handicapovanou ženu. Strážcům zákona stačilo k vypátrání podezřelých jen 14 hodin.
Vše začalo seznámením poškozené s již obviněným mužem na sociální síti. Na domluvenou schůzku nicméně dorazili i další dva muži. Trojice pak ženu za použití násilí znásilnila, i když se usilovně bránila a křičela o pomoc. Navíc byla okradena o mobilní telefon a řetízek.
"Poškozená žena znásilnění okamžitě oznámila a rozjelo se pátrání po podezřelých, které dostali na starosti kriminalisté čtvrtého policejního obvodu z mravnostního oddělení. Těm se povedlo podezřelé muže vypátrat na ubytovně a na ulici v Malešicích v součinnosti s kolegy z cizinecké policie a speciální pořádkové jednotky a zadržet je," řekl policejní mluvčí Jan Daněk.
Podezřelými jsou slovensky hovořící muži ve věku od 22 do 25 let. Strážci zákona je trestně stíhají pro trestný čin znásilnění a také pro krádež. Kriminalisté podali podnět na jejich vzetí do vazby. V případě odsouzení hrozí mladíkům až 12 let za mřížemi.
Policie dodala, že letos v Praze zatím eviduje 124 případů znásilnění, což je o osm případů více než za stejné období v loňském roce.
Znásilnění , krimi , Policie ČR , Praha
