Pavlovi někdo vyhrožoval na internetu. Policie zadržela muže

Policie se zabývá případem nebezpečného vyhrožování prezidentovi Petru Pavlovi. Zadržela muže, který před návštěvou hlavy státu v Olomouckém kraji napsal nevhodný komentář na sociální síti. Dotyčnému může hrozit i trest odnětí svobody.
Policie ve čtvrtek dopoledne prostřednictvím sítě X informovala, že v souvislosti s návštěvou hlavy státu v Olomouckém kraji prověřuje nevhodný komentář u článku na sociální síti. Autora se podařilo najít. "Osmapadesátiletého pisatele z Prostějovska jsme zadrželi," uvedli strážci zákona.
Policisté neprozradili, co přesně bylo obsahem příspěvku. S mužem byly nicméně zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování. Hrozí mu tak až tříletý trest odnětí svobody.
Pavel je od čtvrtka na dvoudenní návštěvě Olomouckého kraje. Podle webových stránek Hradu zavítá zejména do jižní části regionu, na programu jsou návštěvy Olomouce, Přerova, Prostějova a Hranic. Prezident vyrazil na Moravu sám, manželka Eva se cesty neúčastní ze zdravotních důvodů.
Pavel už na návštěvě absolvoval například debatu se studenty z olomouckého gymnázia. "Debaty s mladými lidmi považuji za důležitou součást své práce i osobního pohledu na svět. Ujišťují mě, že nastupující generace se zajímá o zásadní společenská a globální témata a dokáže o nich přemýšlet s novou perspektivou," napsal na síti X.
Ať si nejprve ověří informace, vzkázal Pavel Macinkovi. Vysvětlil, jak to je s letouny pro Ukrajinu
Jako slon v porcelánu, zkritizoval Macinka Pavla. Není přitom jasné, jestli Ukrajině vůbec něco slíbil
