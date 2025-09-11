Pokus o vraždu v Brně. Muž střelil ženu do hlavy, zázrakem přežila

Velmi vážným případem střelby se v minulém týdnu zabývali brněnští policisté. Muž v Brně na ulici střelil do hlavy ženu, která nadále zůstává v nemocnici. Podezřelému hrozí až dvacet let za mřížemi.
Výstřel se ozval v úterý 2. září v jedné z ulic v Králově Poli, kde projektil zasáhl nic netušící starší ženu do hlavy. Navzdory velmi těžkému zranění se dotyčná zachovala duchapřítomně a ještě zavolala příbuzným, kteří obratem nechali na místo vyslat záchranku. Postřelená žena skončila v nemocnici, kde se nachází dosud.
Případem se ihned začali zabývat policisté. "Třetí den prověřování si jeden z kriminalistů povšiml v systému aktuálně zaevidovaného nálezu zbraně na Znojemsku. Tu nalezl zaměstnanec sběrny v kovovém odpadu a nahlásil to vedoucímu, ten obratem informoval policisty," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Kriminalisté vyrazili na místo a zjistili, že revolver do kovového odpadu přimíchal řidič firmy, který do provozovny přivezl odpad. Pak už byla cesta ke střelci rychlá. Stopy vedly k šestatřicetiletému muži, jehož usvědčovaly i kamerové záznamy z okolí místa činu.
"Policistům se k výstřelu přiznal, uvedl, že si paní všiml a usoudil, že je agentkou cizí mocnosti. Bál se, že žena vykonává nějakou trestnou činnost a usiluje mu o život. Obavy zřejmě umocnil i fakt, že delší dobu nebral předepsané léky. Zbraň získal a vlastnil nelegálně, svého činu litoval," sdělil mluvčí.
Podezřelému teď hrozí za pokus o vraždu a nedovolené ozbrojování až dvacetiletý trest odnětí svobody.
