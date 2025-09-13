Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle

Provoz pražského metra na lince C zastavil během posledního srpnového týdne incident, jímž se zabývá policie. Strážci zákona z hlavního města pátrají po muži, který jel na spřáhle vagonu. V případě dopadení a odsouzení hrozí dotyčnému až dva roky za mřížemi.
K incidentu došlo v úterý 26. srpna krátce po 17. hodině. Policie tehdy přijala oznámení o muži, který jel na spřáhle metra a posléze utekl do tubusu. Provoz metra byl okamžitě zastaven, rozběhlo se rozsáhlé pátrání. Dotyčného se ale najít nepodařilo.
"Na základě dalšího šetření policisté zajistili velké množství kamerových záznamů, na nichž je vidět, že muž poprvé vlezl na spřáhlo mezi vagóny ve stanici metra Kačerov a jel až do stanice metra Roztyly. Zde podél tubusu přešel do přední části prvního vagónu, zde se opět zachytil spřáhla a jel do další stanice," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Před odjezdem soupravy oslovil řidiče neznámý mladík, který s největší pravděpodobností znal muže na spřáhle. Odvedl tak pozornost řidiče. Na kamerách je zachycen i další muž, který čekal ve stanici Chodov, kde vše natáčel.
"Ze strany muže se jedná o zcela nepochopitelné hazardování s vlastním životem, kdy jeho jednání může mít v okamžiku pádu, ještě mnohem závažnější následky. Z důvodu zastavení provozu metra a přistavení náhradní povrchové dopravy také vznikla Dopravnímu podniku hl. m. Prahy finanční ztráta," konstatovala mluvčí.
Policie v případu zahájila úkony trestního řízení pro podezření z výtržnictví, za které v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let. Strážci zákona se zároveň obrací s výzvou na veřejnost.
"Vzhledem k tomu, že se do současné chvíle nepodařilo zjistit totožnost hledaného muže, prosíme veřejnost o pomoc. V případě, že poznáváte muže zachyceného na kamerovém záznamu, nebo máte informace k dvojici mužů, kteří se s největší pravděpodobností s hledaným znali a jsou pro nás důležitými svědky, informace prosím předejte na linku 158," dodala Kropáčová.
Metro , krimi , MHD Praha , Praha
Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.
Zdroj: Libor Novák