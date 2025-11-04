Policie obvinila vězně z vraždy. Kolegu v cele uškrtil

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. listopadu 2025 18:29

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie obvinila jednoho z vězňů v případu vraždy, která se v minulém týdnu stala v plzeňské věznici. Potvrdila také informace, že pachatel oběť uškrtil. Vyšetřování případu pokračuje. 

"Od včerejšího večera se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy," uvedla policie k případu v pátek na sociální síti X s tím, že věc si převzali krajští kriminalisté.

Tragédie se měla stát ve čtvrtek na cele kolem 19. hodiny. Podle informací webu novinky.cz se měl osmadvacetiletý vězeň přiznat k tomu, že uškrtil čtyřiačtyřicetiletého kolegu. Přivolaný lékař záchranné služby už mohl jen konstatovat smrt. 

V pondělí došlo k dalšímu pokroku v případu, přičemž se potvrdily mediální informace. "Dnešního dne obvinila vrchní komisařka osmadvacetiletého odsouzeného muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se měl dopustit tím způsobem, že druhého vězně uškrtil," napsala policie na síti X. Vyšetřování pokračuje, motiv činu se nadále zjišťuje. 

Plzeňská věznice je věznicí s ostrahou, ve které jsou zřízena oddělení se středním i vysokým stupněm zabezpečení či specializované oddíly pro odsouzené s poruchou osobnosti a chování způsobenou užíváním návykových látek či trvale pracovně nezařaditelné osoby. Ubytovací kapacita věznice je v současné době 1061 odsouzených a 143 obviněných, celkem tedy 1204 vězněných osob. 

