Policie od pondělního rána zasahuje v pražském sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Podle státního zastupitelství panuje podezření z trestné činnosti související s veřejnými zakázkami. Zadrženy byly téměř dvě desítky lidí.
Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila, že v sídle pojišťovny zasahuje. "Mohu uvést, že náš útvar (NCOZ) během dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej pro web iDnes.cz
Státní zástupce Miloš Klátik potvrdil, že je vykonáván dozor v trestní věci vedené Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Panuje podezření z trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami, u kterých je zadavatelem zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.
"V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob," sdělil Klátik. Dodal, že s ohledem na stadium trestního řízení není možné poskytnout podrobnější informace.
Související
Negativní revers. Pacienti mohou léčbu doporučenou lékařem odmítnout
V Česku roste počet lidí se zhoubným melanomem kůže. VZP začne prohlídky proplácet
VZP , Národní centrála proti organizovanému zločinu , Policie ČR
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl
před 1 hodinou
Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky
před 2 hodinami
Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí
před 2 hodinami
Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi
před 3 hodinami
Velké problémy ve vlakové dopravě. Na koridoru někdo ukradl kabely
před 5 hodinami
Předpověď počasí slibuje malé babí léto. Bude až 15 stupňů
včera
Lotyšsko se jako první unijní země stahuje z Istanbulské úmluvy
včera
Byl druhý v Pardubické. S náhle zesnulým žokejem Složilem se lidé rozloučí v pátek
včera
Putin na další setkání s Trumpem nespěchá, prozradila Moskva
včera
Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém
včera
Jaderná zařízení obnovíme, zní z Íránu. Trump nevyloučil další útok
včera
Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy
včera
Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel
včera
V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů
včera
Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva
včera
Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat
včera
Dvě tváře Trumpa. Slibuje trvalý mír, vzápětí připouští další vojenský zásah
včera
Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří
včera
Marie Antoinetta se narodila před 270 lety. Život dcery Marie Terezie vyhasl na popravišti
včera
Útok nožem ve vlaku v Anglii. Devět lidí bojuje o život, dva zadržení
Devět lidí má být v ohrožení života po útoku nožem ve vlaku na východě Anglie. Policie v případu zadržela dva muže, o příčinách události ale zatím nechce spekulovat. Kvůli incidentu se dnes očekávají potíže v britské železniční dopravě.
Zdroj: Lucie Podzimková