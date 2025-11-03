Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2025 10:03

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie od pondělního rána zasahuje v pražském sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Podle státního zastupitelství panuje podezření z trestné činnosti související s veřejnými zakázkami. Zadrženy byly téměř dvě desítky lidí. 

Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila, že v sídle pojišťovny zasahuje. "Mohu uvést, že náš útvar (NCOZ) během dnešního dne provádí úkony trestního řízení, nicméně podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze," uvedl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej pro web iDnes.cz 

Státní zástupce Miloš Klátik potvrdil, že je vykonáván dozor v trestní věci vedené Národní centrálou proti organizovanému zločinu. Panuje podezření z trestné činnosti páchané v souvislosti s veřejnými zakázkami, u kterých je zadavatelem zejména Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. 

"V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob," sdělil Klátik. Dodal, že s ohledem na stadium trestního řízení není možné poskytnout podrobnější informace. 

včera

Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat

