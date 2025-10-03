Policista v Českém Těšíně zastřelil muže, který nožem zranil jeho kolegu

Tragicky skončil páteční zásah policistů proti agresivnímu muži v Českém Těšíně v Moravskoslezském kraji. Jeden ze strážců zákona jej po útoku muže na jeho kolegu zastřelil. Případem se zabývá inspekce.
Policie obdržela po 17. hodině informaci o muži, který se v panelovém domě v Českém Těšíně pohybuje s blíže nespecifikovaným bodnořezným nástrojem a působí agresivně. Na místo ihned vyrazily policejní hlídky. S mužem se jejich členům podařilo navázat kontakt, dotyčný ale odmítal spolupracovat.
"Měl zavírat dveře a vyhrožovat policistům slovně, výhrůžky zdůraznil nožem. Policisté násilně do bytu vstoupili. Výzvy, že bude užito donucovacích prostředků, byly neúčinné. Muž aktivně na policisty zaútočil. Policisté užili taser, k eliminaci útočníka ale nedošlo," popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.
Muž znovu zaútočil, přičemž jednoho z policistů zranil na více místech. Druhý ze strážců zákona použil střelnou zbraň. "Muž zraněním i přes první pomoc poskytnutou policisty na místě podlehl. Zraněný policista byl odvezen do nemocnice na ošetření. Policisté zajistili na místě dva nože," sdělila mluvčí.
Případem se kvůli úmrtí útočníka zabývá odbor vnitřní kontroly krajského ředitelství policie a Generální inspekce bezpečnostních sborů.
krimi , Policie ČR , Moravskoslezský kraj
