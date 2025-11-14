Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let

U plzeňského krajského soudu v pátek padl rozsudek v případu primáře domažlické nemocnice, který měl loni v říjnu jednu ženu zavraždit a u druhé se o to pokusit. Lékař si vyslechl, že dostane výjimečný trest. Ve vězení má strávit následujících 28 let.
Soud podle webu novinky.cz dospěl k závěru, že obžalovaný jednal s mimořádnou brutalitou a krutostí v touze po pomstě. Mladá lékařka, která byla jeho milenkou, totiž o jejich vztahu řekla jeho ženě. Primář byl uznán vinným z vraždy, pokusu o vraždu a znásilnění. Výjimečný trest si má odsedět ve věznici se zvýšenou ostrahou. Bude také muset zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu ve výši přes pět milionů korun.
Předsedkyně soudního senátu Lucie Bočková označila jednání obžalovaného za naprosto nepochopitelné. "Šlo o reakci na vyústění strachu a vzteku ze ztráty manželství. Vše dopředu naplánoval a jednal cíleně," konstatovala. "Spáchal velmi závažný zločin, a to ze zavrženíhodné pohnutky. Obžalovaný upřímně litoval jen sebe, že za to může poškozená," dodala.
Pro policii začal případ oznámením o násilném trestném činu. "V průběhu večera pak vyšlo najevo, že došlo ke dvěma vraždám, v jednom případě se jednalo o vraždu ve stádiu pokusu, v druhém případě pak došlo k dokonání trestného činu," uvedla loni v říjnu policejní mluvčí Dagmar Brožová.
Skutků se měl dopustit muž, jehož profesi policie původně nespecifikovala. "V přesně nezjištěnou dobu, nejméně od pátku 18. do neděle 20. října, vstoupil do bytu v Plzni, který užívala poškozená osmadvacetiletá žena, s úmyslem ji usmrtit. Zraněním, které jí způsobil, pak přivodil její smrt. Poté v bytě v Třemošné, kde měl domluvenou schůzku se sedmatřicetiletou ženou, zde napadl i ji," sdělila mluvčí.
Podezřelý se následně pokusil o sebevraždu, při násilném vstupu do bytu v Plzni jej zadržela zásahová jednotka. Na místo dorazil výjezd krajských kriminalistů, který měl na starosti ohledání místa činu, zajištění důkazů či provedení výslechů. Poté bylo v případu zahájeno trestní stíhání.
