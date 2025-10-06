Propuštěný vězeň slavil návrat na svobodu. Než kamarád zaútočil mačetou

Vrátil se z vězení a měl důvod slavit, jenže oslava se zvrtla. Severočeští policisté vyšetřují případ těžkého ublížení na zdraví mačetou po potyčce mezi dvěma muži. Spouštěčem byla hádka o ženu.
Případ začal oznámením na tísňovou linku 158, na kterou před několika dny zavolal muž. "Sdělil, že ho kamarád napadl mačetou, usekl mu asi prst a všude je plno krv," uvedla policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Na místo činu ihned vyrazili záchranáři a policisté, jimž oznamovatel prozradil, že téhož dne byl propuštěn z vězení a s kamarádem oslavoval svůj návrat na svobodu. Sešli se v garáži, kde popíjeli alkohol. Následně došlo ke konfliktu.
"Pod silným vlivem alkoholu (jeden nadýchal 2,2 promile, druhý 3,3, promile) se pohádali kvůli ženě a rvačka přerostla v útok mačetou. Poškozený utrpěl vážné poranění ruky, kdy musel podstoupit operaci," popsala mluvčí.
Pachatel útoku skončil nejprve na protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění byl strážci zákona obviněn z těžkého ublížení na zdraví. Soud již dotyčného poslal do vazby, kde si počká na rozhodnutí o případném trestu odnětí svobody.
