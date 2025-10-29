Rodinná oslava se zvrtla. Policie vyjížděla k vraždě, podezřelým je mladík

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. října 2025 11:33

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Kriminalisté z Olomouckého kraje vyšetřují případ vraždy na rodinné oslavě. Trestnímu stíhání čelí devatenáctiletý mladík, který měl nožem způsobit smrtelná zranění otčímovi. V případě odsouzení mu hrozí až osmnáctiletý trest odnětí svobody. 

K činu došlo minulý týden v pátek v pozdních večerních hodinách. Policisté po 23. hodině vyjížděli k úmrtí čtyřiačtyřicetiletého muže do bytu v Hranicích. Hlídka na místě pojala podezření, že muž se nezranil sám, ačkoliv to účastníci rodinné oslavy narozenin zprvu tvrdili. Na místo proto byli přivoláni přerovští kriminalisté. 

Případ si nakonec převzala krajská kriminálka. "Kriminalisté zjistili, že mezi dvěma muži došlo k hádce. Tu nakonec zakončil devatenáctiletý mladík kuchyňským nožem a otčímovi způsobil bodnořezné poranění. Muž na místě i přes rychle poskytnutou zdravotnickou pomoc zemřel," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman ve středu. 

Policisté zadrželi podezřelého mladíka již přímo v bytě po činu. Oba muži, tedy podezřelý i oběť, jsou cizinci, kteří v Česku legálně pobývají. Trestní stíhání obviněného je vedeno na svobodě. Mladíkovi hrozí za zvlášť závažný zločin vražda trest odnětí svobody na deset až osmnáct let, dodal mluvčí. 

