Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody

Policisté na fotografiích ukázali osoby, s nimiž chtějí mluvit v souvislosti se sobotní anonymní výhrůžkou. Podle jejího autora došlo k otrávení lahví s vodou. Po pachateli se pátrá.
"V souvislosti s výhružnými emaily hrozícími otravou vody ricinem žádáme veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti svědků zachycených na přiložených fotografiích, kteří se v ulici Vodní v Brně pohybovali v blízkosti tamních výdejních boxů zásilkových společností," napsali strážci zákona.
Policie o případu informovala v sobotu odpoledne. "Situace se opakuje, obdrželi jsme další výhružku ricinem obsaženým v lahvích s vodou. V případě, že kdokoliv v této souvislosti zaznamená cokoliv podezřelého, neváhejte se obrátit na linku 158," uvedla na sociální síti X.
Strážci zákona včera zdůraznili, že relevanci hrozby nadále prověřují. Panika podle nich není na místě. "Vhodná je ale ostražitost ze strany ostrahy obchodních center, kde by lahve měly být, dle pisatele, bez dalších podrobností umístěny," sdělila policie s tím, že po autorovi výhrůžné zprávy nadále pátrá.
Ricin je bílkovinný toxin a tzv. buněčný jed. Otrava se projevuje zprvu mírně, kdy příznaky jsou podobné chřipce. Postupem času se přidávají bolesti hlavy, zvracení, průjem či vnitřní krvácení. Případná smrt nastává v důsledku těžkého poškození jater, ledvin a sleziny.
krimi , otrava , Policie ČR , Jihomoravský kraj
