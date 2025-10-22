Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu

Okolnosti pondělní tragédie na Plzeňsku se začínají vyjasňovat. Policie překvalifikovala nehodu dvou vozidel na pokus o vraždu. Řidička, v jejímž autě sedělo dítě, které následně v nemocnici zemřelo, byla při havárii pod vlivem alkoholu i omamných látek.
K samotné nehodě došlo v pondělí krátce po půl šesté vpodvečer. "Šestadvacetiletá řidička jela s vozidlem tovární značky Peugeot 206 od obce Seč na obec Vlčtejn. Podle dosud zjištěných okolností při jízdě měla přejet do protisměru, kde se čelně střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil osmadvacetiletý řidič," uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Zranění utrpěli oba řidiči, osmiletá dívka z Peugeotu a čtyřiačtyřicetiletý spolujezdec z dodávky. Okolnostmi případu se zabývají krajští kriminalisté.
Řidička se hned na místě podrobila dechové zkoušce na alkohol i orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Oba měly pozitivní výsledek. Žena byla i z toho důvodu zadržena. V úterý navíc dorazila informace, že dítě v nemocnici zemřelo.
V případu byly původně zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu. Podle mluvčí je však ještě možná změna právní kvalifikace. "S ohledem na probíhající trestní řízení a věk poškozené nelze v současné době poskytovat bližší informace," dodala Mifková.
Související
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
Tragická nehoda na jihu Čech. Hasiči vyprošťovali řidičku, spolujezdkyně zemřela
Dopravní nehody , Vražda , Policie ČR , Plzeňský kraj
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 1 hodinou
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
před 1 hodinou
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
před 2 hodinami
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
před 2 hodinami
Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu
před 3 hodinami
Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady
před 4 hodinami
Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti
před 4 hodinami
Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?
před 5 hodinami
Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow
před 6 hodinami
Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity
před 8 hodinami
Počasí přinese do Česka silný vítr
včera
Loupež století v Louvru: Co vše o krádeži francouzských korunovačních klenotů víme?
včera
Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže
včera
Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé
včera
Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu
včera
Rusko testuje na Ukrajině nové klouzavé bomby. Mají dolet až stovky kilometrů
včera
CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku
včera
Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého
včera
Pod dohledem Babiše. Jednání o vládě pokračují, šéf ANO se ozval z dovolené
včera
Teplé podzimní počasí nevydrží. Klesnou teploty a zesílí vítr, ukazuje předpověď
Do Česka pro první polovinu tohoto týdne dorazil teplejší podzim, ale počasí nevydrží stabilní až do konce. Meteorologové očekávají změnu, která nastane ještě před víkendem. To se o několik stupňů ochladí, zesílí také vítr.
Zdroj: Jan Hrabě