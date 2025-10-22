Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu

22. října 2025 12:28

Okolnosti pondělní tragédie na Plzeňsku se začínají vyjasňovat. Policie překvalifikovala nehodu dvou vozidel na pokus o vraždu. Řidička, v jejímž autě sedělo dítě, které následně v nemocnici zemřelo, byla při havárii pod vlivem alkoholu i omamných látek. 

K samotné nehodě došlo v pondělí krátce po půl šesté vpodvečer. "Šestadvacetiletá řidička jela s vozidlem tovární značky Peugeot 206 od obce Seč na obec Vlčtejn. Podle dosud zjištěných okolností při jízdě měla přejet do protisměru, kde se čelně střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil osmadvacetiletý řidič," uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková. 

Zranění utrpěli oba řidiči, osmiletá dívka z Peugeotu a čtyřiačtyřicetiletý spolujezdec z dodávky. Okolnostmi případu se zabývají krajští kriminalisté. 

Řidička se hned na místě podrobila dechové zkoušce na alkohol i orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Oba měly pozitivní výsledek. Žena byla i z toho důvodu zadržena. V úterý navíc dorazila informace, že dítě v nemocnici zemřelo. 

V případu byly původně zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stádiu pokusu. Podle mluvčí je však ještě možná změna právní kvalifikace. "S ohledem na probíhající trestní řízení a věk poškozené nelze v současné době poskytovat bližší informace," dodala Mifková. 

Související

Dopravní nehody Vražda Policie ČR Plzeňský kraj

Další zprávy