Tragický konflikt v domě na Rakovnicku. Policie prozradila, co se stalo

Policie ve středu zveřejnila nové detaily případu v Lužné na Rakovnicku, kterým se kriminalisté zabývají od úterý. Podle nejnovějších informací došlo ke konfliktu mezi majitelem domu a nájemníky. Případ je prověřován pro podezření z pokusu o vraždu.
Pro středočeskou policii případ začal v úterý po poledni, kdy přijala oznámení o incidentu mezi několika osobami v obci na Rakovnicku. V domě byl nalezen jeden mrtvý člověk. "Dále se zde nacházely dvě zraněné osoby, kdy jedna byla letecky transportována do nemocnice a druhá převezena pozemní cestou taktéž do zdravotnického zařízení," uvedlpolicejní mluvčí Pavel Truxa.
Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří se od včerejška zabývají veškerými okolnostmi tragické události. Policie již v úterý zmínila, že by veřejnosti nemělo hrozit další nebezpečí.
Mluvčí ve středu odhalil, že dosavadní šetření ukázalo, že došlo ke konfliktu. Majitel domu měl z dosud nezjištěného důvodu napadnout dvojici nájemníků a způsobit jim vážná bodnořezná poranění.
"Podezřelého policisté po násilném vstupu do domu nalezli bez známek života, s bodným poraněním, které si s největší pravděpodobností způsobil sám. U zemřelého kriminalisté nařídili soudní pitvu," řekl Truxa.
Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z pokusu o vraždu. Dvojici zraněných nájemníků zatím s ohledem na jejich stav nebylo možné vyslechnout.
