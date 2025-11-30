Policie významně pokročila s případem vraždy v Mírově na Šumpersku. Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, partnera zesnulé ženy. V Olomouckém kraji došlo v tomto týdnu ke dvěma vraždám.
"Kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy," uvedla policie v pátek. V pondělí dopoledne proběhne tiskový brífink, kde policisté zveřejní podrobnosti k případu.
Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek před 10. hodinou na sociální síti X. "Olomoučtí krajští kriminalisté od brzkých ranních hodin šetří násilné úmrtí jednatřicetileté ženy v bytě v obci Mírov na Šumpersku," sdělili strážci zákona s tím, že šestatřicetiletý partner zesnulé byl zadržen jako podezřelý.
Olomoučtí kriminalisté vyjížděli v týdnu i k dalšímu případu násilného trestného činu. Z vraždy třiapadesátiletého muže v Přerově je podezřelý muž, s nímž jsou prováděny úkony trestního řízení.
Související
Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
Vražda , Policie ČR , Praha
Aktuálně se děje
před 8 minutami
V případu vraždy na Šumpersku začalo trestní stíhání podezřelého
před 55 minutami
Netanjahu požádal prezidenta o milost. Izrael to potřebuje, tvrdí premiér
před 1 hodinou
Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus
před 2 hodinami
Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu
před 3 hodinami
Svatý Ondřej a adventní věštění
před 4 hodinami
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
před 5 hodinami
Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku
před 5 hodinami
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
před 7 hodinami
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktualizováno před 12 hodinami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
včera
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
včera
Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem
včera
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
včera
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
včera
Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic
včera
Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou
včera
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
včera
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
včera
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
včera
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
Nároky na důchody sice v nominální výši rostou, ale jejich celková hodnota loni poklesla o několik procent. Oznámili to statistici jen několik týdnů předtím, než v Česku proběhne další pravidelná lednová valorizace penzí.
Zdroj: Jan Hrabě