V případu vraždy na Šumpersku začalo trestní stíhání podezřelého

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. listopadu 2025 14:26

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie významně pokročila s případem vraždy v Mírově na Šumpersku. Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže, partnera zesnulé ženy. V Olomouckém kraji došlo v tomto týdnu ke dvěma vraždám. 

Deník Shopaholičky

"Kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže pro zvlášť závažný zločin vraždy," uvedla policie v pátek. V pondělí dopoledne proběhne tiskový brífink, kde policisté zveřejní podrobnosti k případu. 

Policie o případu poprvé informovala ve čtvrtek před 10. hodinou na sociální síti X. "Olomoučtí krajští kriminalisté od brzkých ranních hodin šetří násilné úmrtí jednatřicetileté ženy v bytě v obci Mírov na Šumpersku," sdělili strážci zákona s tím, že šestatřicetiletý partner zesnulé byl zadržen jako podezřelý. 

Olomoučtí kriminalisté vyjížděli v týdnu i k dalšímu případu násilného trestného činu. Z vraždy třiapadesátiletého muže v Přerově je podezřelý muž, s nímž jsou prováděny úkony trestního řízení. 

včera

Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám

Deník Shopaholičky

Související

Více souvisejících

Vražda Policie ČR Praha

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 55 minutami

před 1 hodinou

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o možné ruské agresi proti Pobaltí. Nemyslí si, že by byla reálná v rámci jednoho až dvou let, ale zároveň to podle něj není zodpovědné smést ze stolu. „Pokud by přesto došlo k otevřené vojenské invazi do Pobaltí, šlo by od první minuty o válku Ruska s NATO, nikoli jen s Estonskem, Lotyšskem nebo Litvou,“ zdůraznil Kraus s tím, že lze počítat i s účastí Spojených států, protože by politické a vojenské náklady nebránění spojenců zkrátka byly příliš vysoké.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

Svatý Ondřej a adventní věštění

Na poslední listopadový den připadá svátek svatého Ondřeje. Tento den patřil k významným svátkům předvánočního času, s nímž se pojila řada lidových tradic, pověr a především věštění budoucnosti. Lidé dříve věřili, že právě o svatoondřejské noci mají možnost zjistit, co je čeká. A to hlavně v lásce.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Nicolas Maduro

Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení

Venezuela reagovala na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil vzdušný prostor nad jihoamerickou zemí za zcela uzavřený. Ministerstvo zahraničí označilo jeho slova za další extravagantní, nelegální a neospravedlnitelnou agresi proti venezuelskému lidu, uvedla BBC. 

před 7 hodinami

Aktualizováno před 12 hodinami

Na Staroměstském náměstí se rozsvítil vánoční strom. (29.11.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý

Praha se dnes definitivně ponořila do pravé vánoční atmosféry. Den před začátkem letošního adventu se na Staroměstském náměstí za přítomnosti tisícovek lidí rozsvítil vánoční strom. Nechyběl u toho fotograf našeho webu. Podívejte se na fotografie z centra metropole, kde probíhají i vánoční trhy. 

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem

Po zápasech s Interem Milán (0:3), Atalantou Bergamo (0:0) a londýnským Arsenalem (0:3) se fotbalové Slavii ani na čtvrtý pokus nepodařilo vstřelit branku a s dalším svým soupeřem Bilbaem bezbrankově remizovala. Naposledy tak skórovala v rámci právě probíhajícího ročníku nejprestižnější evropské klubové soutěže Ligy mistrů v jejím úvodu, kdy remizovala doma 2:2 s Bodö/Glimt. Na svém kontě má v rámci hlavní ligové fáze tři body.

včera

Královská rodina

Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem

Princezna Kate se sice do britské královské rodiny nenarodila, ale jako manželka budoucího krále stále častěji tahá za nitky. Jednou z jejích snah je pokus o usmíření mezi manželem a jeho mladším bratrem. Podle dostupných informací se snaží působit na prince Harryho, aby podnikl jisté kroky, které by zlepšení vztahů umožnily. 

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV

Od 1. října nahradila superdávka čtyři dosavadní sociální dávky. Jejím cílem je zjednodušit systém pomoci, snížit administrativní zátěž a poskytovat podporu lépe a přesněji cíleným způsobem. O dávku již požádalo více než 280 tisíc žadatelů. Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje využívat online podání přes portál Jenda, kde lze žádost vyřídit nejrychleji.

včera

Martin Kupka

Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic

Šéf Správy železnic Jiří Svoboda, u kterého se v týdnu našly desítky milionů v hotovosti, zřejmě přijde o svou funkci. Ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS) informoval, že Svoboda by měl být na pondělním jednání správní rady společnosti odvolán z funkce. 

včera

Donald Trump

Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou

Dlouho zvažovaný vojenský zásah Američanů ve Venezuele se možná blíží. Šéf Bílého domu Donald Trump dnes informoval o uzavření vzdušného prostoru nad jihoamerickou zemí. Důvody nevysvětlil. Česká diplomacie už v uplynulých dnech vyzvala krajany, aby Venezuelu opustili. 

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě

Návrat ruských vojáků domů odhaluje problém, který Kreml nemůže, a možná ani nechce, řešit. Statisíce mužů traumatizovaných válkou a chaotickým velením se vracejí domů, kde na ně čeká zhroucený psychiatrický systém. Stává se z nich časovaná bomba. V zemi, kde se násilí normalizuje a lidský život má nízkou hodnotu, hrozí, že místo léčby budou tito veteráni s PTSD znovu využiti jako nástroj síly. A to představuje riziko, které přesahuje ruské hranice.

včera

včera

Filip Turek

Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku

Motoristé trvají na vládním angažmá poslance Filipa Turka, který by se podle posledního návrhu měl nakonec stát ministrem životního prostředí. Předseda strany Petr Macinka v pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že neexistují důvody, které by bránily jmenování Turka do funkce. 

včera

Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně

Nároky na důchody sice v nominální výši rostou, ale jejich celková hodnota loni poklesla o několik procent. Oznámili to statistici jen několik týdnů předtím, než v Česku proběhne další pravidelná lednová valorizace penzí. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy