Několik let vězení hrozí trojici mužů, kteří zapříčinili výrazné omezení železničního provozu během neděle a pondělí. Problémy způsobili krádeží zabezpečovacích kabelů. Provoz se podařilo obnovit během včerejšího dne.
Policisté v neděli odpoledne přijali oznámení od pracovníka Správy železnic o poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru v katastru obce Jezernice. "Na místě se nacházeli tři muži, kteří jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se prostor opustit. Na výzvu k zastavení řidič zastavil," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
U mužů bylo nalezeno asi 50 metrů kabelu. "Šetřením na místě se zjistilo, že zabezpečovací kabely byly přeřezány a přeseknuty a tím došlo k přerušení napájení návěstidel a to způsobilo prudké brždění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak a současně ztratil informaci o stavu výhybek," popsala mluvčí.
Strážci zákona na místě činu zadrželi muže ve věku 22, 41 a 50 let. Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Po zjištění dalších skutečností byl čin překvalifikován na poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení s vyšší trestní sazbou.
Na koridoru došlo v neděli odpoledne k výraznému omezení provozu, v úseku mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou se jezdilo po jedné koleji. Vlaky nabíraly zpoždění až 120 minut, regionální spoje v oblasti nahradila autobusová doprava. Během pondělí se provoz podařilo obnovit.
Ruský prezident Vladimir Putin znovu odhalil, jak hluboko je v ruské politice zakořeněna víra ve válku jako přirozený stav existence. Jeho slova o „válečných genech“ vycházejí z ideologického rámce, který propojuje náboženství, mytologii a militarismus do jednotné doktríny. Jeho světový názor, utvářený od Krymu přes Stalingrad až po dnešní Ukrajinu, činí z války morální povinnost a z kompromisu slabost. Západ – a zejména Donald Trump – tak stojí tváří v tvář mocnosti, pro niž není cílem mír, ale boj za ruskou civilizaci.
Zdroj: Jakub Jurek