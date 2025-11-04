Viníci jsou tři. Policie popsala, jak došlo ke kolapsu železniční dopravy

Jan Hrabě

4. listopadu 2025 15:27

Vlaky
Vlaky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Několik let vězení hrozí trojici mužů, kteří zapříčinili výrazné omezení železničního provozu během neděle a pondělí. Problémy způsobili krádeží zabezpečovacích kabelů. Provoz se podařilo obnovit během včerejšího dne. 

Policisté v neděli odpoledne přijali oznámení od pracovníka Správy železnic o poškození zabezpečovacích kabelů na železničním koridoru v katastru obce Jezernice. "Na místě se nacházeli tři muži, kteří jakmile uviděli policejní hlídku, sedli do auta a snažili se prostor opustit. Na výzvu k zastavení řidič zastavil," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. 

U mužů bylo nalezeno asi 50 metrů kabelu. "Šetřením na místě se zjistilo, že zabezpečovací kabely byly přeřezány a přeseknuty a tím došlo k přerušení napájení návěstidel a to způsobilo prudké brždění vlaku, který se pohyboval po trati. Vlivem jejich jednání ztratil dispečer přehled o tom, kde se nachází vlak a současně ztratil informaci o stavu výhybek," popsala mluvčí. 

Strážci zákona na místě činu zadrželi muže ve věku 22, 41 a 50 let. Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti. Po zjištění dalších skutečností byl čin překvalifikován na poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení s vyšší trestní sazbou. 

Na koridoru došlo v neděli odpoledne k výraznému omezení provozu, v úseku mezi Drahotušemi a Lipníkem nad Bečvou se jezdilo po jedné koleji. Vlaky nabíraly zpoždění až 120 minut, regionální spoje v oblasti nahradila autobusová doprava. Během pondělí se provoz podařilo obnovit.

včera

Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí

