Voda je otrávená, vyhrožuje anonym. Policie po dotyčném pátrá

Policie opět prověřuje anonymní výhrůžku, jejíž autor tvrdí, že došlo k otrávení lahví s vodou. Po pachateli se pátrá, ostražití by měli být především členové ostrah obchodních center.
"Situace se opakuje, obdrželi jsme další výhružku ricinem obsaženým v lahvích s vodou. V případě, že kdokoliv v této souvislosti zaznamená cokoliv podezřelého, neváhejte se obrátit na linku 158," uvedla policie v sobotu odpoledne na sociální síti X.
Strážci zákona zdůraznili, že relevanci hrozby nadále prověřují. Panika podle nich není na místě. "Vhodná je ale ostražitost ze strany ostrahy obchodních center, kde by lahve měly být, dle pisatele, bez dalších podrobností umístěny," sdělila policie.
"Po autorovi výhružné zprávy i nadále pátráme a je samozřejmé, že v případě potvrzení reálné hrozby budeme veřejnost aktivně informovat," dodali policisté.
Ricin je bílkovinný toxin a tzv. buněčný jed. Otrava se projevuje zprvu mírně, kdy příznaky jsou podobné chřipce. Postupem času se přidávají bolesti hlavy, zvracení, průjem či vnitřní krvácení. Případná smrt nastává v důsledku těžkého poškození jater, ledvin a sleziny.
otrava , Policie ČR , Obchody
Zdroj: Libor Novák