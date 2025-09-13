Voda je otrávená, vyhrožuje anonym. Policie po dotyčném pátrá

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. září 2025 18:17

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Policie opět prověřuje anonymní výhrůžku, jejíž autor tvrdí, že došlo k otrávení lahví s vodou. Po pachateli se pátrá, ostražití by měli být především členové ostrah obchodních center. 

"Situace se opakuje, obdrželi jsme další výhružku ricinem obsaženým v lahvích s vodou. V případě, že kdokoliv v této souvislosti zaznamená cokoliv podezřelého, neváhejte se obrátit na linku 158," uvedla policie v sobotu odpoledne na sociální síti X. 

Strážci zákona zdůraznili, že relevanci hrozby nadále prověřují. Panika podle nich není na místě. "Vhodná je ale ostražitost ze strany ostrahy obchodních center, kde by lahve měly být, dle pisatele, bez dalších podrobností umístěny," sdělila policie. 

"Po autorovi výhružné zprávy i nadále pátráme a je samozřejmé, že v případě potvrzení reálné hrozby budeme veřejnost aktivně informovat," dodali policisté.

Ricin je bílkovinný toxin a tzv. buněčný jed. Otrava se projevuje zprvu mírně, kdy příznaky jsou podobné chřipce. Postupem času se přidávají bolesti hlavy, zvracení, průjem či vnitřní krvácení. Případná smrt nastává v důsledku těžkého poškození jater, ledvin a sleziny.

11. září 2025 21:58

Pokus o vraždu v Brně. Muž střelil ženu do hlavy, zázrakem přežila

Související

Více souvisejících

otrava Policie ČR Obchody

Aktuálně se děje

před 11 minutami

před 57 minutami

Princ Harry

Princ Harry na Ukrajině. Vyslyšel žádost z epicentra války

Princ Harry navázal na úspěšnou návštěvu Velké Británie další překvapivou zahraniční cestou. V pátek dorazil na žádost ukrajinské vlády do Kyjeva. Jako patron her Invictus Games pro trvale zraněné válečné veterány řekl, chce udělat všechno možné, aby pomohl se zotavením tisícovek ukrajinských vojáků, kteří utrpěli zranění ve válce s Ruskem. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Karel Havlíček

ANO trvá na členství Česka v EU a NATO, naznačil Havlíček před volbami

Opoziční hnutí ANO, které je jasným favoritem říjnových sněmovních voleb, nehodlá vstupovat do vlády, jejíž součástí by byly subjekty zpochybňující členství Česka v NATO či Evropské unii. Prohlásil to exministr Karel Havlíček, druhý muž hnutí, v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova. 

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Andrej Babiš

Babiš je preferovaným příštím premiérem. Fialu předčili další dva politici

Do sněmovních voleb zbývá necelý měsíc a průzkumy mluví jasně. Opoziční hnutí ANO míří k triumfu, většinu ale s pravděpodobností hraničí s jistotou samo nezíská. Přesto je expremiér Andrej Babiš (ANO) podle šetření agentury Median pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz preferovaným příštím premiérem pro největší skupinu voličů. 

před 5 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

před 11 hodinami

včera

včera

včera

včera

Londýn, ilustrační fotografie

Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí

Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.

včera

včera

FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec

Prezident USA Donald Trump s vysokou mírou jistoty uvedl, že byl zadržen podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka. Tuto informaci nezávisle potvrdily i čtyři další zdroje obeznámené s případem. Zadržený je v tuto chvíli vyslýchán, a to v souvislosti s tragickou střelbou. Na devátou hodinu ranní amerického času byla naplánována tisková konference.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy