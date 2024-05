Týdenní výhled filmů: Zlatá klec pro Priscillu, nový pokus o českou pohádku či fotbalová reprezentace

Uplynulý týden se po slibných výsledcích opět vrátil do nízkých čísel, jež nespasila ani nadupaná Furiosa. Hokejová euforie se promítla do podprůměrné návštěvnosti kin a sportovní fanoušky se do nich bude snažit nalákat dokument Hrdí lvi: Postup, uváděný u příležitosti blížícího se Eura. Tvůrci v něm mapují cestu České fotbalové reprezentace na evropský šampionát. Nabízí pohled do kabiny po vzoru povedené série All or Nothing od Amazon Prime. Vyzdvihují semknutost kabiny, odhalují taktiku na jednotlivé zápasy i peripetie spojené s kontrastním klubovým fotbalem, především však burcují a motivují do nadcházejícího turnaje. Sportovní tematikou je rámované i japonské anime HAIKYU!! The Dumpster Battle, sledující středoškolské volejbalové zápasy, v nichž jde protagonistům mnohem víc, než o sportovní uznání.

Vděčnou zábavu pro rodiny nabídnou Imaginární přátelé, kde se pod režijním vedením Johna Krasinského představí Ryan Reynolds v roli souseda, který společně s náctiletou Beou prozkoumává imaginativní svět, jenž obývají imaginární přátelé, jež dětská fantazie dávno vypustila ze své představivosti. Nepravděpodobná dvojice opuštěným postavičkám pomáhá k přátelství a oživení dětské nostalgie, ke které bychom se všichni měli časem vrátit, abychom si připomněli hravost a bezstarostnost. O resuscitaci klasické pohádky Princezna na hrášku se snaží režisérka Martina Adamcová. Tradičně zpracovaný snímek staví na pohádkových lokacích, bohatosti tuzemské přírody a stylizovaně pitvořivém herectví. V roli princezny se představí začínající Jasmína Houf, která se příští rok objeví i jako Zlatovláska.

Z kategorie křehkých francouzských filmů je dvojice Saint Omer a Děti těch druhých. První jmenovaný pokračuje ve festivalové dekonstrukci subžánru soudních dramat, z nichž můžeme připomenout například Případ Goldman či oscarovou Anatomii pádu. V centru stojí případ matky, která je obviněna z vraždy vlastního dítěte. Intimně budovaný příběh se zabývá otázkou, koho a za co můžeme soudit, přičemž rozkrývá společenskou nerovnost i justiční machinace. Perspektivou novinářky předkládaný snímek je hraným debutem renomované dokumentaristky Alice Diop. Děti těch druhých se v konturách francouzské kinematografie 60. let vydávají po stopách svobodné a bezdětné čtyřicátnice, jejíž spokojený život rozvíří vztah s novým mužem a jeho dcerou. Především k ní chová hluboké city a miluje ji jako vlastní. To však přináší svá úskalí a musí se utkat s komplikovanou rodinnou situací, kterou režisérka Rebecca Zlotowski vyobrazuje empaticky a bez patosu.

Posledním přírůstkem týdenní nabídky je v české distribuci dlouho vyhlížený snímek Sofie Coppoly, jenž je pomyslnou odpovědí na extravagantní postmodernu Elvis od Baze Luhrmanna. Priscilla je subtilním protipólem zběsilého kolosu, jenž se soustředí na osudy manželky krále rocku. Od první chvíle, kdy si Presley mladičkou Priscillu vyhlédl, přes ženskou osamělost a deziluzi, až po konec jejich vztahu, který pro Priscillu znamenal určité vysvobození ze zlaté klece. Coppola intimně a komorně konstruuje portrét ženské osobnosti a její transformaci z mladičké dívky v nezávislou ženu s jasně danými hodnotami. Film odpremiéroval na loňském festivalu v Benátkách, odkud si ústřední herečka Cailee Spaeny odvezla cenu.

Novinky na VOD

Příznivci esteticky opojných hudebních dokumentů z koncertního zákulisí tentokrát mohou okusit Gaga Chromatica Ball, sledující Lady Gaga během monumentálního vystoupení v Los Angeles. Dynamicky nasnímaný snímek podporuje vypiplané praktické efekty na platformě Max vás doslova přenese do centra dění. Disney+ oproti tomu nabízí oddaný portrét tvůrce Mupetů. Jim Henson The Idea Man je poctivý střihový dokument, kombinující archivní materiály, záběry z kultovních pořadů a výpovědí odborníků a známých formativního tvůrce americké zábavy. Na první místo staví oslavu imaginace a neuvěřitelné kreativity, která dokázala plyšovým maňáskům vdechnout život.

Amazon Prime pokračuje ve spolupráci s předním komikem Kevinem Hartem a uvede pokračování jeho autorské akční série Die Hart, tentokrát s podtitulem Die Harter. V reflexivní parodii si Hart utahuje z konvencí akčního žánru a s osobitým humorem shazuje i sebe samého, tentokrát i ve spojení se svalnatým Johnem Cenou. Akční dystopii opět nabídne Netflix, tentokrát brazilské produkce. Novinka Bionic se odehrává v prostředí paralympijských sportů, kde sportovci své handicapy nahrazují robotickými vychytávkami. Ústřední linie se soustředí na příběh dvou znepřátelených sester, z nichž jedna chce tu druhou porazit a konečně si tak vysloužit uznání. Aby se tak stalo, musí se vydat na temnou cestu zločineckým podsvětím.

Na iVysílání odstartovala druhá série TeleRevize, jejíž moderaci má tentokrát na starost internetový bavič Sebastian Šikl. Tvůrci se společně s ním prohrabávají obsáhlými archivy České televize a v krátkometrážním formátu reflektují neduhy televizní zábavy, ať už jde o stereotypizaci, rasové předsudky či ideologickou problematiku.