Zemřel uznávaný dirigent Arnošt Moulík, držitel Ceny Thálie

Arnošt Moulík se po listopadu 1989 zasloužil o úspěch prvních českých uvedení muzikálů Les Misérables (Bídníci) a Jesus Christ Superstar. Zvláštní cenu převzal z rozhodnutí Kolegia pro udělování Cen Thálie v roce 2013.

Moulík se narodil 5. ledna 1935 v Pečkách. Své profesi se věnoval od roku 1960, kdy nastoupil do karlínského hudebního divadla. O tři roky později odešel za prací do Brna, kde vedle klasických operet nastudoval řadu úspěšných muzikálů včetně My Fair Lady a West Side Story.

Do Karlína se Moulík vrátil v roce 1986 a připravil tam například Sugar, Cikáni jdou do nebe a Funny Girl. Po dirigování muzikálů Bídníci a Jesus Christ Superstar začal znovu pracovat v Brně a pak opět v Karlíně. Svého času převzal vedení orchestru po Karlu Vlachovi.

Na Moulíkově kontě jsou slavné projekty Hello Dolly!, Šumař na střeše, Netopýr, Muž z La Manchy, Klec bláznů, Řek Zorba a Chicago. Funny Girl nastudoval také v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích připravil Čardášovou princeznu.