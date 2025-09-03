Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety. Život automobilové legendy má temnou stránku

Dne 3. září 1875, tedy přesně před 150 lety, se na území dnešního Liberce narodil Ferdinand Porsche. Do dějin se tento muž zapsal jako automobilový konstruktér. Jeho Volkswagen Brouk je dnes legendárním autem, výrobou elektromobilů předběhl svou dobu. Pověst mu ovšem kazí jeho spolupráce s nacisty.
Bylo 3. září roku 1875, když ve Vratislavicích nad Nisou (dnešní části města Liberce) spatřil světlo světa Ferdinand Porsche. Narodil se do rodiny klempíře a člena městské rady Antona Porsche. Ten se výrazně zapojoval do místního společenského života, byl členem několika spolků. Původně měl jeho syn Ferdinand převzít jeho podnik, nakonec mu ale rodiče dovolili vystudovat průmyslovku, kde zaměřoval svou pozornost především na obor elektrotechniky. Aby v tomto směru ještě více rozšířil své znalosti, vydal se za studiem do Vídně, kde zároveň začal pracovat v podniku a kde se mu velice dařilo. Rovněž se zde seznámil se svou budoucí manželkou.
Ve Vídni se Ferdinand Porsche začal věnovat výrobě automobilů. Roku 1898 se pustil do konstruování elektromotoru, až navrhl a sestrojil tzv. systém Lohner-Porsche, tedy dva elektromotory umístěné v předních kolech auta. Jeho inovativní elektromobily, kterými Porsche předběhl svou dobu, dokonce roku 1900 dostaly zlatou medaili na vyhlášené Světové výstavě v Paříži. Postupem času se ovšem ukázalo, že elektromotory mají celou řadu nevýhod, a proto Porsche přistoupil k výrobě elektro-benzínových vozů.
Po první světové válce se Ferdinand Porsche vrhnul na výrobu závodních vozů. O to ho požádal jeden z jeho dobrých a vlivných přátel, hrabě Saša Kolowrat, který byl úspěšným automobilovým závodníkem. A ten (a nejen on) s vozy typu Sascha vítězil! Výrobě „závoďáků“ se proto Porsche věnoval několik dalších let.
Na jaře roku 1931 už Ferdinand Porsche založil svou vlastní firmu na výrobu automobilů, do níž obsadil ty nejlepší odborníky dané doby. A právě v této firmě byl sestrojen legendární automobil, kterým se Porsche zapsal do historie – Volkswagen Brouk. Jeho „lidové vozy“ měly být určeny pro nejširší vrstvy obyvatelstva, a být tedy levné a dostupné.
Jeho firmě se dařilo, a to i za druhé světové války, kdy vyráběla vojenské automobily. Ferdinand Porsche měl úspěch mimo jiné také proto, že podporoval nacistický režim. Byl členem NSDAP, příslušníkem SS i nositelem celé řady nacistických ocenění. Po válce byl proto označen za válečného zločince a ve Francii, kde hodlal nadále v automobilovém průmyslu podnikat, zatčen. Po složení vysoké kauce byl propuštěn a na podzim roku 1948 ho soud osvobodil a očistil jeho jméno. Porsche tak spolu se svým synem Ferrym vyráběl dál oblíbené Brouky. Firma nesoucí jeho jméno funguje dodnes.
Ferdinand Porsche zemřel 30. ledna 1951 na infarkt, bylo mu 75 let. V poválečném Československu se v Liberci o významném rodákovi, který se stal průkopníkem automobilové výroby, nemluvilo kvůli jeho působení v nacistické straně. Ještě v roce 2013 se v liberecké místní části Vratislavice, v jeho rodišti, na žádost občanů odstraňovalo vše, co by připomínalo jméno Ferdinand Porsche. Nepohodlný rodák měl být zkrátka vymazán z historie. Na konci roku 2016 se ovšem v jeho rodném domě otevřelo muzeum, které ho připomíná.
Související
Porsche postaví nový závod na Slovensku za 250 milionů eur
Firmě Porsche ČR loni klesl obrat, letos přijde celá řada změn
porsche , automobilový průmysl , historie
Aktuálně se děje
před 46 minutami
Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety. Život automobilové legendy má temnou stránku
před 1 hodinou
Málo bouřek, ubylo i tropických dnů. Meteorologové zhodnotili letošní léto
před 2 hodinami
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
před 3 hodinami
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
před 3 hodinami
Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život
před 4 hodinami
Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví
před 6 hodinami
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
před 6 hodinami
Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily
před 7 hodinami
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
před 8 hodinami
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
před 9 hodinami
Kim Čong-un dorazil do Číny s rodinou. A prozradil toho o sobě víc, než by se mohlo zdát
před 10 hodinami
Žádné spiknutí proti USA se nekoná, vzkázal Putin Trumpovi
před 10 hodinami
Tři autokratičtí vůdci poprvé bok po boku. Spolčujete se proti USA, vzkázal Trump Putinovi s Kimem a Ťin-pchingem
před 11 hodinami
OBRAZEM: Čína na masivní vojenské přehlídce představila robotické vlky, laserové zbraně i gigantické drony
před 16 hodinami
Počasí o víkendu: Tropy nečekejme, letní teploty ale vydrží
včera
Německo kritizuje von der Leyenovou za plán na vyslání mezinárodních jednotek na Ukrajinu
včera
Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě
včera
OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně
včera
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
včera
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
Sbližování Ruska, Číny a Indie je poháněno především obchodem s ropou, který se zintenzivnil po roce 2022, kdy západní země uvalily na Moskvu sankce. Zájem o ruskou ropu vzrostl u Číny a Indie, protože byla k dispozici za nižší ceny. Tyto tři země se nyní spojily i proti společnému nepříteli, kterým jsou Spojené státy.
Zdroj: Libor Novák