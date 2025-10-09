Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter

Přesně před 100 lety Howard Carter učinil jeden z největších archeologických objevů všech dob. Vstoupil do Tutanchamonovy hrobky, kde spatřil mumii proslulého faraona i se slavnou zlatou maskou a dalšími poklady, které odtud archeologové vyzvedávali po několik dalších let. Několik lidí, kteří vstoupili do hrobky, později zemřelo za nejasných okolností. Měla je prý zabít faraonova kletba.
Sen najít hrobku Tutanchamona
Howard Carter, to byl londýnský rodák a člověk, kterého svět starověkého Egypta fascinoval již od dětství, kdy si poprvé u bohatých rodinných přátel prohlížel sbírku staroegyptských artefaktů pocházejících z prvních vykopávek v Egyptě. Už tehdy zatoužil nějaký vzácný poklad najít sám. Již ve věku 17 let působil na poli egyptologie, a to jako dokumentátor staroegyptských sbírek v Britském muzeu v Londýně. Brzy se také zúčastnil prvních výzkumů v Egyptě pod vedením těch nejlepších kapacit v oboru tehdejší doby. V roce 1907 ho začal finančně podporovat lord Carnarvon, který později obdržel povolení k provádění vykopávek v proslulém Údolí králů. A právě zde svěřil vedení výzkumů Carterovi. Ten se do nich pustil s hlavním cílem: najít hrob slavného panovníka Tutanchamona.
Jeden z nejvýznamnějších egyptologických objevů
Několik let v Údolí králů ovšem Carter nenarazil na nic zásadního, a tak se donátor lord Carnarvon začal domnívat, že na vykopávky jenom zbytečně vyhazuje peníze a nehodlal v nich dál pokračovat. V plánované poslední sezóně výzkumů ale přišel zásadní zvrat a objev. Psal se 4. listopad roku 1922, když Carter odkryl schody vedoucí do hrobky v podzemí. Na konci měsíce, 26. listopadu, do její předsíně vstoupil. Již tehdy mu bylo jasné, že objevil hrobku významného staroegyptského panovníka, dle nalezené pečeti se mělo jednat skutečně o Tutanchamona. Do samotné pohřební komory v roce 1922 ještě Carter nemohl vstoupit, nahlédl do ní jen malým otvorem a „spatřil úžasné věci“, jak si sám poznamenal do deníku.
Obsah pohřební komory v celé své kráse si však Carter mohl prohlédnout až o několik let později. Došlo k tomu přesně před 100 lety, dne 5. října 1925. Jeho výzkum Tutanchamonovy hrobky totiž na nějaký čas přerušily právní spory. Nakonec ale mohl vstoupit do nejlépe zachované hrobky faraona, která byla do té doby objevena. Pohřební komora byla bohatě vybavena zlatými uměleckými předměty, amulety a šperky i neporušeným sarkofágem a zlatou posmrtnou maskou.
Faraonova kletba?
Objev Tutanchamonovy hrobky však Howardu Carterovi nepřinesl slávu, ale spíše prokletí. Vyzvedávání a katalogizace vzácných artefaktů mu zabralo dlouhých deset let, během nichž byl mnohokrát osočován z toho, že si určitě nějaké nalezené předměty nechal pro sebe. Nekompetentní osoby bez patřičného vzdělání a zkušeností zase chtěly z objevu udělat senzaci a těžit z ní, a proto Cartera tlačili k tomu, aby hrobku co nejdříve zpřístupnil veřejnosti, což mělo bohužel za následek zbrklé vyzvedávání některých artefaktů, které se při tom nenapravitelně poškodily. Odborníci z řad egyptologů zase Cartera neuznávali jako svého kolegu v oboru, ale vnímali ho spíše jako někoho, kdo objev učinil jen šťastnou náhodou.
Nedlouho po vstupu do Tutanchamonovy hrobky se také mezi veřejností začalo hovořit o tom, že se jedná o prokletý objev, který probudil faraonovu kletbu. Za nejasných okolností totiž začali umírat lidé zapojeni do vykopávek. Lord Carnarvon zemřel již na jaře roku 1923, když se po bodnutí komára buď nakazil malárií, nebo u něj propukla otrava krve. Po něm měli zemřít i další lidé, kteří do hrobky faraona vstoupili. Nejednalo se ale o žádnou kletbu, ale spíše nešťastné náhody. Takový objev nicméně mohl mít skutečně vliv na zdravotní stav zapojených osob. V hrobkách se totiž vyskytují nebezpečné plísně, které způsobují závažná plicní onemocnění a mohou vést až k úmrtí.
Související
REPORTÁŽ: Tváří v tvář faraonově masce. Výstava o Tutanchamonovi a jeho hrobce odkrývá vzácné předměty i příběh, jak byla před sto lety objevena
výstava Tutanchamon , faraoni , Egypt , historie
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Babiš jako nový partner pro Ukrajince. Dnes si poprvé volal se Zelenským
před 27 minutami
Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter
před 1 hodinou
Chladnější počasí se prosadí po víkendu. V noci bude mrznout, může i sněžit
před 2 hodinami
Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou
před 2 hodinami
Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka
před 3 hodinami
"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?
před 3 hodinami
Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák
před 4 hodinami
Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání
před 5 hodinami
Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň, ohlásil Fiala
před 6 hodinami
Klíčový den pro von der Leyenovou je tady. Proč jí jdou kritici po krku?
před 7 hodinami
Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?
před 8 hodinami
Babiš přijel za Pavlem. Zítra chce mít rozdělená ministerstva
před 9 hodinami
Izrael a Hamás se dohodly na příměří v Pásmu Gazy
před 10 hodinami
Evropa se obává, že je ve válce. Amerika si toho doteď nevšimla
před 11 hodinami
Počasí příští týden: Teploty klesnou, citelně se ochladí
včera
Ruská obvinění z „operací pod falešnou vlajkou“ sílí: Příprava na hybridní válku proti NATO?
včera
Trumpova vláda nabírá na drastičnosti. Žádá uvěznění starosty Chicaga, Američané jsou proti nasazení gardy
včera
Změna ve složení Sněmovny: Nově zvolená poslankyně odstoupila
včera
Experti: Evropa není připravena na hrozbu ruských dronů
včera
Z rozpočtu ani koruna Ukrajině, oznámil Babiš. Vyhlásil rozpočtovou paralýzu, Česko prý nemá peníze
Pravděpodobný budoucí premiér a předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, ve středu po jednání poslaneckého klubu oznámil zásadní změnu v postoji k financování obrany Ukrajiny. Prohlásil, že pokud bude jeho hnutí součástí vlády, nebude posílat z českého státního rozpočtu peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu k obraně před ruskou agresí.
Zdroj: Libor Novák