GLOSA: Miliarda a půl na uprchlíky zvedá Čechy ze židlí. Kdyby věděli, kolik platíme na vesmírný výzkum...

"Když koukáte na ty záběry těch čistě oblečených uprchlíků, kteří mají za sebou mnoho hodinové cesty, tak bych spíše tipoval, že je to komparz." "Taky chci 5 tisíc korun...vlastně pardon, já jsem Čech." "Měřme stejným metrem, oba národy stejné podmínky." "Po příjezdu do práce, kde jsou ubytování uprchlíci. Jsem si všimla, co tam parkuji za auta. Tak například SUV." "Věděli jste, že uprchlíci z Ukrajiny u sebe mají mobilní telefony???"

To jsou jen některé, nutno podotknout reálné citace, posbírané během pár minut na sociálních sítích. Jejich autory ze zřejmého důvodu neuvedu, přesto je až fascinující sledovat, jaké podvědomí o světě vlastně část společnosti má.

Někde se vzala představa, že člověk utíkající před válkou musí být chudý a špinavý bez vlastního majetku. Co na tom, že doma na Ukrajině měli byty, auta, hypotéky, spotřebiče, práci, oblečení, elektroniku...v Česku by zřejmě měli vše zahodit, pro jistotu skočit do bahna a pak se jít teprve registrovat. Přivézt si aspoň část majetku, z něhož ten zbytek dost možná padne do rukou ruských okupantů, je očividně neodpustitelný prohřešek.

Nedej bože aby uprchlík přijel dokonce autem. Mít vůz s ukrajinskou SPZ se také stává něčím společensky nepřípustným, navzdory tomu, že už nikdo nebere v potaz, že dotyčný člověk může v Česku bydlet třeba už desítky let. A vykonávat nejrůznější, i dobře placené profese. Prostě je všechny naházíme do jednoho pytle, však proč ne. Česká nátura na to má dostatečný žaludek.

Zřejmě největší zločin proti lidskosti je ale podle některých, často poměrně "hlasitých" diskutujících, mobilní telefon. Kdo má mobil má se prý dobře. Má peníze, nic mu nechybí, nic nepotřebuje. Správný uprchlík totiž podle všeho mobil mít nemá. Pokud byste nevěděli, je to taková ta věc, co se vejde do kapsy, čili ji každý nosí pořád při sobě (i když utíká ze země), a stojí méně než kávovar nebo (v těch levnějších variantách) brzy i plná nádrž benzínu. Co dodat...

Nejen krizové situace, ale i ty solidární ukazují, co v nás skutečně je. A v tomto případě vyplouvá na povrch, že řada lidí vlastně neví, co chce. Mnoho nenávistných příspěvků je doplněno obligátním prohlášením "nevadí mi pomoci lidem v nouzi", načež je ale špatně, když jsou čistí, ale i když jsou špinaví. Když majetek nemají, ale i když ho naopak mají. Vlastně každá varianta je špatná. Lépe řečeno - lidé si vždy najdou důvod ke kritice.

Častokrát je navíc jedno, jak moc je relevantní, nebo spíše šílená. Věděli jste například, že lidé z Ukrajiny mohou za vysoké ceny ropy a energií? Já také ne, ale internetoví hrdinové v tom mají jasno. Divím se, že ještě nepíší dopisy ukrajinskému lidu, aby tu válku vzdal, abychom tady v Česku nemuseli platit za benzin o 7 korun víc. Dokonce se vsadím se, že ve chvíli kdy se stateční Ukrajinci začali bránit agresivní invazi Putina, určitě nepomysleli na to, jak moc válka ovlivní támhle někde v Česku ceny nafty. Sobci...

Korunu všemu pak nasazuje názor, že uprchlíci se u nás mají lépe než Češi, protože dostanou zdarma lístek na MHD, vstupenku do ZOO a 5 tisíc korun. Taky vám to zní šíleně, že? Ono to ale není vše, tato tvrzení jsou totiž mnohdy podpořena tvrzeními typu "mělo by se měřit všem stejně!" Jenže pokud a=b, tak platí i to, že b=a.

Otevřeme si například statistickou ročenku. Česko ročně vynaloží 500 miliard a nějaké "drobné" na důchody, asi 50 miliard na sociální dávky, pár desítek miliard na různé příspěvky na péči a tak dále. "Téměř 4 000 euro na jednoho obyvatele vydává Česká republika na sociální ochranu," píše doslova publikace nazvaná Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2020.

4000 euro je asi sto tisíc korun. Pokud je mi známo, tolik lidé utíkající před válkou od státu nedostali ani zdaleka. Ale nikdo přece nikomu nebrání mít se tak "dobře", jako uprchlíci. Stačí si rozmlátit barák, odpálit do vzduchu auto, ideálně opustit jednoho dva členy rodiny, sbalit pár tašek, utéct stovky kilometrů od domova a pak požádat o pět tisíc korun. Rázem se budete mít zaručeně skvěle.

A jen tak mimochodem, věděli jste, že stát ročně vynaloží stovky tisíc až desítky milionů korun například na organizaci pro kakao, úřad pro mořské dno, velrybářskou komisi či humanitární misi na Mali? Vážně je z tohoto i výše uvedeného pohledu ona více než miliarda a půl na lidi utíkající před válkou rozpoutanou Ruskem tak přemrštěná, jak někteří tvrdí? Mohu vás uklidnit, že není. V skutečnosti Česko ročně platí podobnou částku například i na vesmírný výzkum...