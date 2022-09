KOMENTÁŘ: Slova někdy nestačí a lepší je nic neříkat? Naopak. Fialova vláda musí zlepšit komunikaci

Možná řeknete, že ne všem lidem to je takhle jasné. Nemá proto ani cenu připomínat, že poslední události na Václavském náměstí v Praze, kde demonstrovalo z nejrůznějších důvodů na sedmdesát tisíc lidí, jak ukázala i některá vystoupení, mají jeden cíl. Bez ohledu na to, že na náměstí bylo i dost lidí, kteří se zkrátka jen bojí vysokých cen energií.

Když vznikla po vítězství v loňských parlamentních volbách vláda Petra Fialy (ODS), dostala i podle řady komentátorů ze seriózních médií šanci na to, aby ukázala, co umí, protože, jak si třeba všiml Viliam Buchert z Reflexu - Babiš byl příšerný. Jenže komunikace současné vlády s veřejností je katastrofa. Proč? Není to přece v tuzemsku poprvé, kdy nějaká vláda zvítězila ve volbách právě kvůli tvrzením, že to bude dělat lépe. A ve výsledku to pak bylo pro veřejnost možná ještě horší.

Klíčem, který má pomoci extrémistům a populistům zpět k moci (a nutno přiznat, že i v tuzemsku už několikráte úspěšně vyzkoušeným), je prostá obava lidí, především obava z toho, že nebudou mít na extrémně vysoké ceny energií. Volá se po jasné komunikaci, ale po změně vlády „všichni“ říkají, že jim nikdo nepomáhá. A to už jsme tu zažili. Třeba Paroubkovi socialisté zvítězili kdysi v krajských volbách díky slibu, že zastaví povinnost platit v nemocnicích poplatek třicet korun (!). Teď tu přitom máme větší šarži: drahé energie, inflaci a zdražování všeho. Jenže už bylo i ve veřejném prostoru řečeno, že s drahými energiemi hned tak nepomohou údajně zaručené opoziční nápady. Ba naopak, mohou lidem, a hlavně ekonomice, výrazně uškodit. Jde třeba o změnu systému obchodování s elektřinou.

Proč ale vláda neumí ani tohle jednoduše „prodat“ a vysvětlit lidem, nehledě na krize? Podle ekonomky a prezidentské kandidátky Danuše Nerudové současné vysoké ceny energií a surovin zásadně dopadají kromě většiny domácností i na řadu firem, které se potýkají s rychle rostoucími náklady a nárůstem cen na vstupu. „To může vést k propouštění lidí. Oceňuji, že vláda zamýšlí znovu zavést kurzarbeit, ale jinak jsem ke krokům vlády spíše skeptická. Vláda měla daleko dříve učinit zásadní opatření a srozumitelnou komunikací konkrétních kroků rozptýlit obavy lidí i firem,” řekla serveru EuroZprávy.cz Nerudová. Člověka proto napadne, proč jednoduchá slova neslyší od těch, co by je měli říct? „Klíč k uklidnění současné krize vidím v nalezení celoevropského řešení vysokých cen (mimochodem, na tom už vláda země pracuje a komunikovala to), v zajištění dostatečné výroby elektřiny a dobře mířené pomoci, která bude zároveň motivovat k inovacím a snížení spotřeby energií,” konstatovala Danuše Nerudová

Na scéně se proto znovu objevují kritizované způsoby, jako špatná komunikace, absence podpory, absolutní nesoudnost. Bylo to opravdu nutné? Kdo vidí ještě dál než za obzor, dokáže si i na základě historického chování české populace asi rychle dosadit, co může rychle následovat. A pak se objeví znovu už položená otázka, bylo to opravdu nutné? Co je na tom těžkého, když jsem sám, coby opoziční politik někoho kritizoval za to, že tehdejší vláda nebyla schopna včas jednoznačně informovat své občany o nějakém předem detailně dohodnutém řešení, které opravdu pomůže? Věřím, že nejen ti, kterým není osud této země úplně fuk a kteří nechtějí, aby se k moci dostali divné vůdcovské postavy z poslední pražské demonstrace nebo jejich političtí kamarádi, převlečení do zahnědlých vlasteneckých barev, musí věřit, že vláda bude i po posledních protestech opravdu o mnoho lépe a jednodušeji vysvětlovat své kroky nejen při řešení energetické krize. A to bez ohledu na to, že musí řešit nejen následky vážných politicko-ekonomických prohřešků předchozích vlád, vedených populisty z ANO, ale navíc souběh válečné, energetické a inflační krize. A v čem se musí komunikace změnit? PR odborníci i experti na strategickou komunikaci mají jasno: Mít přesně a jasně stanovené cíle, průběžně je vyhodnocovat a pořádně vědět, co je v komunikaci politický marketing a co opravdu strategická komunikace.