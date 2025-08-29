Bouřlivé počasí má hrozit i v pátek, upozornili meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. srpna 2025 7:00

Bouřka, ilustrační fotografie.
Bouřka, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Do Česka se měly už ve čtvrtek vrátit bouřky, které budou podle předpovědi hrozit i dnes. Meteorologové je očekávají především na východě a ve večerních hodinách, sdělili to na sociálních sítích. 

Meteorologové již ve čtvrtek prozradili, že v pátek očekávají další bouřky, ale východněji než včera. "Opět jsou pravděpodobnější spíše až ve večerních hodinách, i když ojedinělou slabší bouřku (nejpravděpodobněji vnořenou do vrstevnatých srážek) nelze vyloučit ani po ránu," uvedl ústav na sociální síti X.

Experti označili parametry pro tvorbu a přesun pátečních večerních bouřek za příznivější. "Mezi numerickými modely ale panuje neshoda v jejich lokalizaci," sdělili meteorologové. 

Počasí přes den:

Oblačno až zataženo, v Čechách na většině území, na Moravě a ve Slezsku místy déšť nebo přeháňky. Odpoledne přechodně srážky ojediněle a místy i polojasno. Později večer opět přeháňky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku 24 až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 20 °C. Slabý jihozápadní, na Moravě a ve Slezsku přechodně mírný jižní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Vítr v bouřkách přechodně zesílí.

včera

Předpověď se naplnila. Tropické teploty byly skutečností, padl jediný rekord

Počasí Bouřky ČHMÚ

