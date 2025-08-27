Čtvrteční počasí. Meteorologové varují před vedrem i silným větrem

Jan Hrabě

27. srpna 2025 12:54

Letní počasí, ilustrační fotografie.
Letní počasí, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Počasí v Česku si ve čtvrtek vyžádá hned tři varování. Meteorologové upozorňují na vysoké teploty, silný vítr a riziko vzniku a šíření požáru. Výstrahy se ale nebudou týkat celého území republiky. 

Meteorologové očekávají, že před zvlněnou studenou frontou vyvrcholí příliv teplého vzduchu od jihu. Čtvrteční nejvyšší odpolední teploty v Polabí, Poohří, v části jižních Čech a na jižní a střední Moravě tak vyšplhají přes 31 °C. 

Nepůjde o jedinou zítřejší výstrahu. Na východě Moravy, ve Slezsku a severovýchodě Českomoravské vrchoviny se před polednem rozfouká čerstvý vítr, který bude v nárazech dosahovat rychlosti kolem 65 kilometrů za hodinu. Foukat bude do večera, kdy začne vítr slábnout. 

"S ohledem na déletrvající období s absencí srážek, očekávaných vysokých teplot a čerstvého nárazového větru vzroste ve čtvrtek na území Moravy a Slezska riziko vzniku a především šíření požárů," dodali meteorologové s tím, že riziko se sníží od noci na pátek, kdy zeslábne vítr a následně dorazí srážky. 

