Fotbalové MS v ohrožení. Kvůli počasí se mohou rušit zápasy, teploty porostou na 46 stupňů

Sobotní osmifinálový zápas mistrovství světa ve fotbale mezi Francií a Paraguají v americké Filadelfii čelí kvůli vlně extrémního horka hrozbě zrušení. Teploty ve městě mají přesáhnout 38 stupňů Celsia, přičemž kvůli vysoké vlhkosti vzduchu by mohla pocitová teplota na otevřeném stadionu bez klimatizace dosáhnout až brutálních 46 stupňů Celsia.
Podle experta a ředitele Laboratoře pro výzkum horka na Kalifornské univerzitě Bharata Venkata vystavuje takto vysoká fyzická zátěž v extrémních podmínkách hráče, ale i personál a fanoušky na tribunách, značnému riziku onemocnění z horka či dokonce úmrtí.
Mezinárodní fotbalová federace FIFA sice plánuje zavést přestávky na hydrataci, chladicí zóny a další bezpečnostní protokoly, podle kritiků to však nemusí stačit. Hráčská unie FIFPRO i vědečtí experti, kteří označují současné směrnice FIFA za nedostatečné v kontextu severoamerického letního klimatu, požadují v nebezpečných podmínkách odložení zápasů.
Samotná pravidla FIFA přitom umožňují odložit utkání, pokud rtuť teploměru dosáhne 32 stupňů Celsia. Francouzští fotbalisté se s horkem potýkali již během dřívějšího utkání se Švédskem v New Jersey, kde bylo 32 stupňů a k ochlazení museli využít i hřištové zavlažovače.
Organizátoři šampionátu řeší vrásky spojené s počasím také u dalšího osmifinálového duelu mezi Anglií a Mexikem, který se má odehrát v neděli večer na stadionu Azteca v Mexico City. Tamní média přinesla informace, že by zápas mohl být kvůli hrozbě špatného počasí a silných bouřek posunut o šest hodin dříve, FIFA však nakonec rozhodnutí změnila a ponechala původní čas výkopu. Nepříznivé počasí provázelo v Mexiku už předchozí vyřazovací zápas domácích s Ekvádorem, který byl opožděn kvůli vydatnému dešti.
Svěřenci trenéra Thomase Tuchela se tak vedle hrozby záplav budou muset na stadionu Azteca vypořádat také s nadmořskou výškou přibližně 2 700 metrů nad mořem. Řídký vzduch v této výšce způsobuje, že se hráči rychleji unaví, pomaleji regenerují mezi sprinty a jinak se chová i samotný míč. Anglický kouč Tuchel přiznal, že mexický tým má obrovskou výhodu, jelikož je na tyto specifické podmínky již plně adaptovaný.
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Zdroj: Libor Novák