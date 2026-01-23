Meteorologové ji sice předem neavizovali, ale na Moravě a ve Slezsku udeřila v pátek ráno ledovka. Od brzkých ranních hodin nastaly problémy v dopravě, k omezení provozu došlo na dálnicích D1 a D2.
Meteorologové ráno uvedli, že ledovka se má tvořit zejména na Brněnsku a v okolí. "V oblasti Moravy a Slezska je nízká oblačnost vertikálně hodně mohutná (dle sondážního měření z Prostějova o půlnoci kolem 400 m). Na řadě míst tak mrholí a srážky namrzají s tvorbou slabé ledovky," vysvětlil hydrometeorologický ústav na síti X.
Odborníci zmínili, že radary mrholení nevidí a stanice ho detektují jen částečně. O problémech v dopravě, především na Brněnsku a Vyškovsku, informovala policie. Od rána došlo k vyššímu počtu dopravních nehod.
Už před šestou hodinou ranní upozornili strážci zákona na uzavření dálnice D1 od Vyškova ve směru na Brno. Následně došlo k omezení provozu i na šestém kilometru dálnice D2 ve směru od Brna kvůli hromadné nehodě se zraněními.
"Od čtvrté hodiny ranní, kdy se začala tvořit ledovka, máme nahlášeno více než šest desítek dopravních nehod a další nejméně dvě desítky událostí v dopravě," sdělila policie po půl osmé a apelovala na řidiče. "Zvažte, zda vůbec na silnici vyrazit. Pokud už vyjedete, buďte opatrní. Situace na silnicích je opravdu svízelná," vzkázali policisté.
Související
Řidič věřil navigaci, kamion zavedla až skoro na Pražský hrad
Dívka hrdinkou. Po nehodě na Novojičínsku zařídila osmiletá holčička pomoc
Dopravní nehody , Policie ČR , Dálnice D1 , Dálnice D2 , Počasí
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Ledovka pokryla část Česka. Policie kvůli nehodám uzavřela dálnice
před 1 hodinou
Počasí do konce víkendu. Meteorologové řekli, kde bude sněžit
včera
Tramvaje čeká v Praze několikadenní výluka. Protáhne se až do února
včera
U střelce z úřadu v Chřibské byly další zbraně. Na místě činu vystřelil asi stokrát
včera
Povedené generálky na Australian Open. Menšík i Machač na australských turnajích kralovali
včera
Do Česka by měl po mnoha letech přijet papež. Přijal pozvání od prezidenta
včera
Babišova vláda zruší televizní poplatky. Názor změnil i ministr Klempíř
včera
Pavlovi někdo vyhrožoval na internetu. Policie zadržela muže
včera
Další český hokejový úspěch. Po stříbru mužské dvacítky má ženská osmnáctka bronz
včera
Policie zadržela údajného zahraničního agenta. Měl pracovat pro Čínu
včera
Ve Spojených arabských emirátech budou jednat zástupci Ukrajiny, Spojených států a Ruska, oznámil Zelenskyj
včera
Zelenskyj: Evropa mlčí a Putin dál vyrábí rakety. Neměla by spoléhat na NATO, místo aby jednala jen čeká
včera
Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?
včera
Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy
včera
Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech
včera
Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa
včera
V Radě míru chce být každý, prohlásil na zakládací ceremonii Trump. Na pódiu nebyl jediný západní spojenec
včera
Trump se dnes sejde se Zelenským
včera
Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží
včera
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
Andrej Babiš zakončil svou misi na Světovém ekonomickém fóru v Davosu příspěvkem na sociálních sítích, v němž se nezapomněl pochlubit svými diplomatickými úspěchy. Staronový předseda vlády své působení ve švýcarském letovisku popsal jako „maraton 16 schůzek“, během kterého se podle svých slov setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry a řadou špiček světového byznysu i šéfem NATO.
Zdroj: Libor Novák