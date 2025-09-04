Meteorologické léto sice skončilo s uplynulým víkendem, ale počasí to zatím nebude moc reflektovat. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má být i během příštího týdne teplo, když maximální teploty budou atakovat třicítku.
Na začátku příštího týdne bude do Česka po přední straně brázdy nízkého tlaku nad západní Evropou proudit teplý vzduch od jihozápadu. Uprostřed příštího týdne se brázda rozšíří i do střední Evropy.
Logicky se to projeví na teplotách. Maxima budou během druhého zářijového týdne atakovat třicítku. Od středy se mohou místy vyskytnout dešťové srážky či přeháňky, zcela vyloučeny nejsou ani bouřky.
Předpověď na pondělí:
Polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Polojasno až oblačno, přechodně až zataženo. Ojediněle, od středy místy déšť, přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C, od západu postupně 20 až 25 °C.
Související
Málo bouřek, ubylo i tropických dnů. Meteorologové zhodnotili letošní léto
Počasí o víkendu: Tropy nečekejme, letní teploty ale vydrží
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
před 1 hodinou
Léto může pokračovat, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Otřesný případ znásilnění v Praze. Obětí je handicapovaná žena
včera
Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého
včera
Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře
včera
Útok na Babiše se nadále vyšetřuje. Policisté mluví s ním i s pachatelem
včera
Ferdinand Porsche se narodil před 150 lety. Život automobilové legendy má temnou stránku
včera
Málo bouřek, ubylo i tropických dnů. Meteorologové zhodnotili letošní léto
včera
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
včera
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
včera
Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život
včera
Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví
včera
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
včera
Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily
včera
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
včera
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
včera
Kim Čong-un dorazil do Číny s rodinou. A prozradil toho o sobě víc, než by se mohlo zdát
včera
Žádné spiknutí proti USA se nekoná, vzkázal Putin Trumpovi
včera
Tři autokratičtí vůdci poprvé bok po boku. Spolčujete se proti USA, vzkázal Trump Putinovi s Kimem a Ťin-pchingem
včera
OBRAZEM: Čína na masivní vojenské přehlídce představila robotické vlky, laserové zbraně i gigantické drony
Čína se soustředí na rozvoj své raketové strategie, aby mohla čelit námořní převaze Spojených států. Během honosné vojenské přehlídky bylo představeno mnoho nových raket, včetně mezikontinentální balistické rakety DF-5C a DF-61 na tuhé palivo, která je nejnovějším přírůstkem do čínského jaderného arzenálu. K vidění byly také nové hypersonické hlavice.
Zdroj: Libor Novák