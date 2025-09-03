Málo bouřek, ubylo i tropických dnů. Meteorologové zhodnotili letošní léto

Astronomické léto sice pokračuje i po většinu září, to meteorologické skončilo posledním srpnovým dnem. Letos bylo jen nepatrně teplejší než normál, relativně chudé na srážky a obešlo se bez většího počtu bouřek.
Letošní léto bylo v průměru o tři desetiny stupně teplejší než normál za roky 1991 až 2020. Nejtepleji bylo na jižní Moravě, kde průměrná teplota činila 19,4 °C. Nejchladnější byl Karlovarský kraj s teplotou 16,5 °C. "Střídala se teplejší a chladnější období. Červen byl teplotně silně nadnormální měsíc, červenec a srpen pak normální," uvedli meteorologové.
Česko letos zaznamenalo 35 tropických dnů. Bylo jich méně než v posledních třech letech. Šest letních dnů se zároveň dá označit za "supertropických". Nejvýše vyšplhala teplota ve středu 2. července v Doksanech, a to na 37,3 °C. Minimální teplota −4,9 °C byla v pondělí 25. srpna naměřena na stanici Kvilda-Perla.
Co se týká srážek, bylo letošní léto 14. nejchudší od roku 1961. V průměru spadlo 207 milimetrů srážek, tedy 83 procent normálu za roky 1991 až 2020. Nejvíce pršelo v Libereckém, nejméně v Karlovarském a Ústeckém kraji. V porovnání s normálem spadlo více srážek, než je v létě obvyklé, i v Jihomoravském a Zlínském kraji.
Nejvyšší denní, měsíční i celkový letní úhrn srážek zaznamenala stanice Lysá hora v Beskydech. V neděli 27. července tam za den spadlo 130 mm srážek. Meteorologové zaznamenali poměrně málo bouřek. Milešovka hlásí nejméně dnů s bouřkou od roku 2008.
"Na závěr je také nutné dodat, že celkový deficit srážek od začátku roku je v průměru na území ČR už téměř 120 mm a rok 2025 se po skončení srpna zařadil průběžně na 4. až 5. místo v žebříčku srážkově nejchudších roků od roku 1961," dodali odborníci.
Zdroj: Libor Novák