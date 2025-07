Meteorologové se brání nařčením, že straší. Ukázali letní data za desítky let

Meteorologové dali najevo, že si všímají diskuzí na sociálních sítích, kde lidé vyjadřují názory na nynější vlnu tropických veder, že jde o "normální a příjemné teploty". Odborníkům dokonce spílají za výstrahy, které označují za strašení. Ústav se proto rozhodl přispěchat s tvrdými daty z dlouhodobého měření desítek stanic.

Experti z ČHMÚ konstatovali, že tropické dny se sice vyskytovaly i před desítkami let, ale jejich četnost a pravděpodobnost výskytu se za posledních 30 let výrazně zvýšila. "V rámci 52 stanic ČHMÚ s dlouhodobým měřením jsme například mezi lety 1961 a 1970 zaznamenávali kolem 2500 dní s teplotou 30 °C a vyšší. V posledních několika desetiletích je to minimálně dvojnásobek a období, kdy se v rámci roku vyskytují, se rozšiřuje," uvedli na sociální síti X.

Vysoké teploty nad 35 °C, jaké aktuálně panují, se mezi lety 1961 až 1990 vyskytovaly jen velmi vzácně. Za celých třicet let bylo v síti 52 stanic takových dní jen 17. V posledních desetiletích je situace jiná. V dekádě od roku 2011 do roku 2020 již bylo horkých dní celkem 610.

"Teploty 36 °C, 37 °C nebo dokonce 38 °C se u nás před rokem 1980/1985 víceméně vůbec nevyskytovaly. Výrazný nárůst četnosti těchto dní přichází hlavně po roce 2000," sdělil ČHMÚ.

Data podle meteorologů jasně ukazují narůstající trend v případě tropických a extrémních teplot v posledních desetiletích. "Jedná se samozřejmě o důsledek klimatické změny a vyhlídky do budoucna nejsou o nic lepší, ba naopak," podotkli experti.

"Zatímco klima se za posledních několik desítek let výrazně změnilo (a mění), citlivost člověka na vysoké až extrémní teploty se nezměnila (vzpomeňme hlavně na ty nejstarší z nás). I proto je úlohou národních meteorologických služeb všude na světě na tyto extrémy počasí upozorňovat prostřednictvím výstražné služby a výstrah různé intenzity," dodali.