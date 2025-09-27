Na lepší počasí zapomeňte. Meteorologové nevylučují mrazy či sněhové vločky

Počasí v posledních dnech nebylo zrovna vlídné, alespoň o víkendu se má nepatrně oteplit. V příštím týdnu se však podle předpovědi znovu ochladí. V noci může i mrznout, v nejvyšších partiích hor není vyloučeno sněžení.
"Příští týden si připravte teplejší oblečení a po ránu se budou hodit už i zimní čepice. Může dokonce i mrznout," radí meteorologové v úvodu předpovědi na sociální síti X. Příčinou bude chladný vzduch, který bude od pondělí proudit do Česka od východu.
Studený vzduch se bude v prostoru střední Evropy relativně rychle oteplovat, ale jeho příliv od východu bude kontinuální. Od úterý klesnou odpolední maxima pod 15 stupňů, ve středu a ve čtvrtek se teploty zastaví kolem 10 stupňů.
Chladné budou především noci a rána. Pokud se vyjasní, budou nejnižší teploty klesat ve dvou metrech nad zemí k nule, případně i mírně pod bod mrazu. Předpověď počítá s četnými přízemními mrazíky po většinu pracovního týdne.
Relativně málo bude oblačnosti, očekává se převážně slunečné počasí. "Srážek během příštího týdne mnoho nebude, vzduch bude kontinentální a tedy spíše sušší. V případě přeháněk se ale dají očekávat na nejvyšších horách i sněhové vločky," zdůraznili meteorologové.
Postupné oteplení by do Česka mohlo dorazit před následujícím víkendem či v jeho průběhu. Prozatím ale panuje výraznější nejistota ohledně vývoje.
