Nad Českem se momentálně nachází velké množství saharského prachu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pondělí na sociální síti X. V posledních letech jde o poměrně pravidelnou záležitost, která přitom může mít vliv na počasí.
Velké množství prachu, respektive jemného písku, se nachází ve vyšších vrstvách atmosféry zejména nad Čechami. "Je to důsledek dálkového transportu těchto částic, jak název napovídá, z oblasti severozápadní Afriky. Saharský prach se bude nad naším územím nacházet i v několika dalších dnech," uvedli meteorologové.
Zároveň vysvětlili, že na družicových snímcích se přítomnost prachu projevuje typickou zrnitou a čočkovitou strukturou vrchních vrstev oblačnosti.
Saharský prach ovlivňuje množství střední a vysoké oblačnosti a tím pádem i teploty. Platí totiž, že čím více je oblačnosti, tím chladnější je počasí. Experti poukázali na to, v čem to představuje problém.
"Numerické modely s tímto vlivem nedokáží efektivně pracovat, takže mohou nepřesně modelovat teplotu a právě i množství oblačnosti. V případných srážkách v následujících dnech (těch ale bude málo) se může saharský prach výjimečně dostat až na zem. Přízemní koncentrace ale jinak neovlivní," dodali meteorologové.
Prach se v našich zeměpisných šířkách podepisuje nejvíce na automobilech a oknech. V případě, že se s dešťovými srážkami snese na zem, musí být obezřetní zejména řidiči. Prach totiž dokáže poškodit lak na karosérii.
Nad Česko doputoval prach ze Sahary. Může i ovlivnit počasí
