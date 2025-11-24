Varování před ledovkou platilo pro část Česka od nedělního večera do pondělního dopoledne. Podle nejnovější výstrahy meteorologů bude stejné nebezpečí hrozit i přes noc na úterý. Ve středu se pak očekávají další sněhové srážky.
Meteorologové zmínili, že nově vydaná výstraha před ledovkou rozšiřuje územní platnost varování před tímto jevem i na západ a sever Jihomoravského kraje. Platit začne dnes v 18:00 a potrvá do zítřejší deváté hodiny.
"Dnes (24. listopadu) večer a v noci na úterý (25. listopadu) očekáváme zejména v jihovýchodní polovině Čech a na západě Moravy mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky. Mrznoucí déšť bude k ránu přecházet do sněžení nebo deště se sněhem," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X.
Meteorologové také rovnou avizovali, že ve středu by východ republiky a severní hory mělo zasáhnout místy i vydatnější sněžení. "Případnou výstrahu před novou sněhovou pokrývkou budeme vydávat během zítřka," dodali.
Související
Počasí zavinilo potíže v dopravě. Až 10 centimetrů sněhu, stále platí výstraha
Výhled počasí na příští víkend. Mráz může vydržet i přes den
Aktuálně se děje
před 42 minutami
Počasí bude nadále přát tvorbě ledovky. Meteorologové vydali nové varování
před 1 hodinou
OBRAZEM: Nawrocki je v Česku poprvé jako polský prezident. Pavel ho přijal na Hradě
před 1 hodinou
Policie odhalila organizovanou skupinu obchodníků s drogami
před 2 hodinami
Zelenskyj poděkoval Trumpovi a zmínil, o co teď Ukrajině jde
před 3 hodinami
Stačilo, řekl si Sterzik. V čele hnutí skončí, bude pokračovat jako bloger
před 4 hodinami
Američané a Ukrajinci hlásí pokrok. Po Trumpových slovech o nevděčnosti Kyjeva
před 4 hodinami
Počasí zavinilo potíže v dopravě. Až 10 centimetrů sněhu, stále platí výstraha
před 6 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Mráz může vydržet i přes den
včera
Horskou službu zasáhla tragédie. Záchranář prohrál boj se zdravotními potížemi
včera
Princ William chce znát pravdu o rozhovoru, který přispěl k rozvodu jeho rodičů
včera
Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku
včera
Důchodci dostanou poslední penzi v současné výši. Lednové úpravy jsou již dané
včera
Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“
včera
Zelenskyj: Mírový plán obsahuje některé klíčové prvky pro naše národní zájmy
včera
Trump se opřel do Ukrajinců. Nejsou nám vůbec vděční, postěžoval si
včera
Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu
včera
Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem
včera
Zimní počasí přetrvá i po víkendu. Meteorologové varují před ledovkou
včera
Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila
včera
Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený
Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem.
Zdroj: Jan Hrabě