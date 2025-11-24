Počasí bude nadále přát tvorbě ledovky. Meteorologové vydali nové varování

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. listopadu 2025 12:31

Počasí, ilustrační fotografie.
Počasí, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Varování před ledovkou platilo pro část Česka od nedělního večera do pondělního dopoledne. Podle nejnovější výstrahy meteorologů bude stejné nebezpečí hrozit i přes noc na úterý. Ve středu se pak očekávají další sněhové srážky. 

Meteorologové zmínili, že nově vydaná výstraha před ledovkou rozšiřuje územní platnost varování před tímto jevem i na západ a sever Jihomoravského kraje. Platit začne dnes v 18:00 a potrvá do zítřejší deváté hodiny. 

"Dnes (24. listopadu) večer a v noci na úterý (25. listopadu) očekáváme zejména v jihovýchodní polovině Čech a na západě Moravy mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky. Mrznoucí déšť bude k ránu přecházet do sněžení nebo deště se sněhem," uvedl hydrometeorologický ústav na síti X. 

Meteorologové také rovnou avizovali, že ve středu by východ republiky a severní hory mělo zasáhnout místy i vydatnější sněžení. "Případnou výstrahu před novou sněhovou pokrývkou budeme vydávat během zítřka," dodali. 

před 6 hodinami

Výhled počasí na příští víkend. Mráz může vydržet i přes den

Související

Více souvisejících

Počasí Zima ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 42 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

včera

včera

Prezident Trump

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Venezuelu a označuje vládu Nicolase Madura za „narkoteroristický kartel“, který podle expertů ve skutečnosti neexistuje. Caracas je však zároveň stále nepříliš cenným, ale stále rizikovým opěrným bodem Ruska, Číny či Íránu. Spojenci slábnou, režim se hroutí a Washington balancuje mezi diplomacií, sabotáží i možností vojenského zásahu. Výsledkem je vysoce nestabilní situace s nepředvídatelnými důsledky.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu

Velký výpadek v tomto týdnu, konkrétně v úterý, postihl internet po celém světě. Příčinou byl problém jedné ze služeb, která je rozsáhle využívána. Firma Cloudflare se za potíže omluvila. Experti upozornili, že jde o významnou slabinu, kterou je nutné řešit. 

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem

Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, proti čemu sami Rusové bojovali.

včera

včera

Nákupní vozík

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

včera

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy